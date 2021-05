Platz für 30 Kinder: Neue Krippe für Wackerow bei Greifswald

Wackerow

Vor elf Jahren wurde die Kindertagesstätte „Entdeckungskiste“ des Instituts für Lernen und Leben (ILL) mit rund 100 Betreuungsplätzen eingeweiht. Ein Jahrzehnt danach soll nun im Herbst 2021 der erste Spatenstich für einen Krippenneubau in Nachbarschaft des Bestandsgebäudes an der Ortsdurchfahrt erfolgen. „Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich zum Beginn des Schuljahres 2022/23“, informiert ILL-Sprecherin Henrike Thaut. 30 Krippenkinder können in dem neuen Haus betreut werden. Das Bestandsgebäude werde anschließend als Kindergarten und Hort genutzt.

Im Grundsatz hatte die Gemeindevertretung bereits Ende 2018 grünes Licht für den Krippenbau gegeben. Denn angesichts einer langen Warteliste sei der Bedarf groß, hieß es 2018. Aber ganz so einfach war es dann doch nicht. Um den Neubau zu realisieren, musste zunächst der Bebauungsplan 101 „Altes Dorf“ geändert werden. So ein Verfahren kann eine Weile dauern. Auf der letzten Sitzung des Kommunalparlaments votierten die Volksvertreter nun für den veränderten B-Plan.

Von Eckhard Oberdörfer