Greifswald

Die Greifswalder Stadtverwaltung braucht neue Räumlichkeiten für das Personal. Das teilt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) mit: „Wir platzen in unseren jetzigen Standorten aus allen Nähten.“ Dabei hatte die Verwaltung mit dem Umbau der ehemaligen Post ins Technische Rathaus erst vor knapp sieben Jahren einen neuen zentralen Verwaltungssitz geschaffen.

Nun wird klar, dass dieser nicht ausreicht. Nach Angaben von Stadtsprecherin Andrea Reimann ist die Zahl der Verwaltungsmitarbeiter von 620 Personen vor einigen Jahren auf mittlerweile 669 gestiegen. Im kommenden Jahr sollen nach dem Willen des Oberbürgermeisters weitere Stellen geschaffen werden.

Anzeige

Räume für ämterübergreifende Projektarbeit

„Wir wollen auch adäquate Arbeitsplätze für die Auszubildenden oder Praktikanten anbieten. Praktika sind derzeit aus Platzgründen kaum möglich, aber ganz wichtig für die Nachwuchsgewinnung“, so Fassbinder.

„Auch könnten wir viel mehr geförderte Projektstellen beantragen, doch wissen wir derzeit leider nicht, wo wir sie unterbringen sollen. Zur Bewältigung der neuen Aufgaben setzt die Verwaltung immer stärker auf ämterübergreifende Projektarbeit. Auch dafür fehlen uns die räumlichen Möglichkeiten. Deswegen sind wir schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach neuen Arbeitsräumen.“

Ehemaliges Kopierzentrum wird Verwaltungssitz

OB Fassbinder hat bereits eine Lösung für sein Platzproblem. Das Gebäude in der Walter-Rathenau-Straße 11, in dem ehemals ein Copy-Zentrum beheimatet war, wird neuer Verwaltungssitz. Das Haus sei dem OB sehr kurzfristig angeboten worden.

„Ich freue mich, dass wir die Bürgerschaft für eine Zustimmung gewinnen konnten, da es sich um sehr schöne Räume in einer guten Lage handelt. Die Ausstattung mit Nebenräumen für Pausen, Beratungen und Lagerung spricht ebenfalls für diesen Standort“, so Fassbinder. Insgesamt 70 Arbeitsplätze können dort eingerichtet werden.

Erste Umzüge ab April 2021

Nach derzeitigem Stand soll der Umzug an den neuen Standort in der Walther-Rathenau-Straße in drei Etappen erfolgen. Das Tiefbau- und Grünflächenamt, die Stabsstelle Stadtsanierung, der Fuhrparkmanager, der Sicherheitsingenieur sowie die Datenschutzbeauftragte werden voraussichtlich im April 2021 umziehen, der Bereich Wirtschaft und Tourismus im Juni 2021. Das Amt für Bildung, Kultur und Sport wird im Frühjahr 2022 einziehen können, da erst dann das ganze Gebäude zur Verfügung steht.

Elf Arbeitsplätze in der Kapaunenstraße

Die Verwaltung plant weitere Umzüge für die Verwaltungsmitarbeiter. So wird die obere Etage in der Kapaunenstraße 24 nach mehreren Jahren Leerstand wieder für die Verwaltung genutzt. Hier werden im März das Beauftragtenbüro und das Rechnungsprüfungsamt einziehen und die insgesamt elf Arbeitsplätze nutzen, wie Andrea Reimann mitteilt. Die untere Etage gehört zur Kita „Lütt Matten“.

Stadt verkauft zwei sanierungsbedürftige Gebäude

Zudem gibt die Verwaltung mehrere Gebäude auf. Die Stadtvillen Goethestraße 2 und Arndstraße 2 (Stadtarchiv) sowie der Plattenbau in der Friedrich-Loeffler-Straße 8 (der bis vor Kurzem noch durch den Landkreis genutzt wurde) werden verkauft. „In allen besteht erheblicher Sanierungsbedarf“, so Fassbinder.

Deshalb sei es finanziell sinnvoller, das Gebäude in der Rathenaustraße zu mieten, statt die anderen Gebäude zu sanieren. Vor allem der Plattenbau in der Friedrich-Loeffler-Straße habe sich als ungeeignet erwiesen, weil der Sanierungsaufwand zu hoch und zu teuer sei und es zu lange dauere, bis er wieder genutzt werden könne. Die Herrichtung der oberen Etage in der Kapaunenstraße 24 sei hingegen weniger aufwendig gewesen und fast abgeschlossen.

Von kat