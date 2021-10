Seit Donnerstabend können über Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern mit etwas Glück Polarlichter am Himmel entdeckt werden. Die spektakuläre Lichterscheinungen sind normalerweise nur an Nord- oder Süd-Pol zu sehen. Wenn Ihnen ein Foto gelungen ist, senden Sie uns Ihre Bilder gerne zu.

Polarlicht an der Ostsee: Lars Berger (zu Instagram zu finden unter dem Account @picpage_kielersprotte) hat diese Aufnahmen in der Nacht zu Sonnabend beim Leuchtturm Bülk an der Ostseeküste bei Kiel gemacht. Quelle: Lars Berger