Greifswald

Ein in Deutschland lebender Pole geht gegen die Testpflicht für Berufspendler an der deutsch-polnischen Grenze vor. Dem Oberverwaltungsgericht Greifswald liegen nach Angaben einer Sprecherin ein entsprechender Eilantrag und eine Klage gegen die Quarantäneverordnung des Landes vor.

Der Pole lebt mit seiner Familie in Löcknitz im Kreis Vorpommern-Greifswald auf der deutschen Seite und pendelt für die Arbeit als Rechtsanwalt nach Polen. Mit seiner Klage will er erreichen, dass das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern die Kosten für die Tests übernimmt.

Anzeige

Land soll Kosten für die Tests übernehmen

„Ich bin nicht gegen regelmäßige Corona-Tests an der Grenze“, sagte der Kläger Rafal Malujda. Aber das Bundesland sollte Verantwortung für diejenigen übernehmen, die in der Grenzregion wohnen und die Tests kostenfrei stellen.

„Die Politiker machen Selfies an der Grenze, sprechen von der Metropolregion Stettin, setzen aber erhebliche Hürden für Polen, die sich in Deutschland angesiedelt haben“, so Malujda. Er müsse alle vier Tage einen Negativtest vorlegen. Bei einem Preis von 35 Euro pro Test beliefen sich die Kosten auf 300 Euro pro Monat.

Anwalt sieht sich durch Urteil in Bayern bestätigt

Malujda beruft sich auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU-Staaten. Der Anwalt sieht sich mit seinem Vorstoß durch ein Urteil in Bayern bestätigt, wo eine ähnliche Regelung für Grenzpendler gekippt wurde. Mit der in Mecklenburg-Vorpommern geltenden Regelung würden Berufspendler gegenüber Deutschen ungleichbehandelt. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald ist mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 211 auf 100 000 Einwohner ein Hochrisikogebiet.

Lesen Sie auch Vorpommern-Greifswald: Englische Coronamutation erstmals nachgewiesen

Sack: Lockerung ab 15. Februar

Landrat und CDU-Landeschef Michael Sack hatte sich trotz dieser hohen Werte am Freitag für eine sukzessive Lockerung des Lockdowns ab 15. Februar ausgesprochen. Die Grünen in Vorpommern-Greifswald reagierten darauf mit Kritik. „Landrat Sack muss in einer Art Parallel-Universum leben“, sagte Grünen-Politikerin Ulrike Berger.

Die Infektionszahlen in Vorpommern-Greifswald explodierten, ein Krankenhaus nach dem anderen im Landkreis verhänge Aufnahmestopps für Patienten und immer mehr neue Alten- und Pflegeheime melden Infektionen. Statt wohlfeiler Reden sollte Sack handeln.

Von Martina Rathke