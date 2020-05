Polen öffnet Hotels in Corona-Krise wieder: Das sagen Usedomer Touristiker dazu

Swinemünde

Hoteliers aus Swinemünde haben begeistert auf die Entscheidung über die Wiedereröffnung der Hotels und Unterkünfte am 4. Mai reagiert. Trotzdem bleiben viele Unterkünfte immer noch geschlossen, zumindest bis Juni oder bis zum Ferienbeginn im Juli.

Dies gilt insbesondere für große Hotels wie das Radisson Blu Resort, für das eine Eröffnung von einem Tag auf den anderen eine logistische Herausforderung darstellt. Viele Mitarbeiter kamen aus der Ukraine, wegen des Coronavirus gingen sie in ihr Land zurück. Es wird also eine Weile dauern, sie nach Swinemünde zurückzubringen. Kleinere Hotels oder Ferienunterkünfte haben dagegen keine Probleme mit der Wiedereröffnung ab Montag.

Mahlzeiten im Einweggeschirr aufs Zimmer

Adrianna Kutelska, die mit ihrem Ehemann das Gästehaus „Ptaszarnia“ auf der Insel Kaseburg führt, sieht das größte Problem in der Verpflegung. „Es wird nicht möglich sein, Mahlzeiten im Speiseraum zu erhalten, daher werden unseren Gästen die Mahlzeiten auf Einweggeschirr in die Zimmer gebracht. Außerdem haben wir keine Rezeption und der Zugang zu den Zimmern erfolgt von außen, so dass dieser direkte Kontakt zum Kunden sehr gering ist“, erklärt Kutelska.

Adrianna Kutelska mit ihrem Ehemann und Sohn. Sie betreiben das Gästehaus „Ptaszarnia“ auf der Insel Kaseburg. Quelle: Radek Jagielski

In Polen fehlen deutsche Gäste

Einige Hotels wollen erst im Sommer öffnen, wenn das Schuljahr endet. Es ist kein Geheimnis, dass im Frühjahr die Mehrheit der Gäste in Swinemünde deutsche Staatsbürger waren. Und da derzeit die Grenzen noch geschlossen sind und nicht absehbar ist, wann sie wieder geöffnet werden, fehlen genau die Gäste. „Wer wird uns jetzt besuchen?“, fragt sich Iwona Wojtal.

Auf deutscher Seite der Insel Usedom sieht man die Entscheidung zur Hotelöffnung im benachbarten Polen gelassen. Wie Michael Raffelt, Vorsitzender des Hotelverbandes Insel Usedom, sagte, sei angesichts der weiter geschlossen bleibenden Grenzen mit keinerlei Auswirkungen für die Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen auf Usedom zu rechnen. Vielmehr hätten die Hoteliers hier mit ihren eigenen Sorgen im Überlebenskampf zu tun.

Viele können sich keinen Urlaub leisten

„Angesichts der Aussage von Bundesaußenminister Maas, dass in diesem Sommer kein großer Reiseverkehr möglich sei, wird es immer enger für unsere Branche“, so Raffelt. Noch dürfe nichts öffnen, „aber wenn nur die Einwohner von MV Urlaub im eigenen Land machen dürfen und sollen, wird das nichts. Da kommen bei etwa 400 000 Gästebetten im Land auf jedes gerade mal vier Urlauber. Allerdings können sich viele angesichts von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit überhaupt keinen Urlaub leisten“, fasst er zusammen.

Halbwegs wirtschaftlich werde es erst, wenn wenigstens Gäste aus Brandenburg, Berlin, Schleswig-Holstein und Niedersachsen wieder nach MV kommen dürfen. Mit dem Personal scheint alles geklärt: Die polnische Regierung hat verfügt, dass die polnischen Arbeitskräfte genau wie Studenten ab 4. Mai wieder pendeln dürfen.

Von Radek Jagielski und Cornelia Meerkatz