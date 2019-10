Achtung, Polizei: Fahrradkontrollen am Greifswalder Marktplatz

Greifswald

Um kurz nach 10.00 beginnen die Polizei-Beamten Jens Uwe Rutter und Ralf Eichelkraut am Donnerstagmorgen ihren Dienst am Greifswalder Marktplatz. Zusammen mit einem Kollegen vom örtlichen Rechtsamt führen sie eineinhalb Stunden lang eine Verkehrskontrolle durch. „Viel länger brauchen wir hier nicht bleiben, denn dann spricht sich herum, dass wir hier stehen“, sagt Rutter.

„Können Sie sich vorstellen, warum ich sie anhalte’“

Nur wenige Minuten nach 10.00 lotst Rutter einen jungen Radfahrer an den Rand der Fußgängerzone: „Guten Morgen, können Sie sich vorstellen, warum ich sie anhalte’“ Der Angehaltene spricht kein deutsch, die Beamten erklären ihm deshalb auf Englisch, dass er in der Fußgängerzone nicht Fahrradfahren darf. Stephan Milde vom Rechtsamt Greifswald nimmt das Bußgeld entgegen.

„Das Bußgeld kann sofort in bar bezahlt werden“, erläutert Eichelkraut, „Wenn jemand dazu nicht in der Lage ist, nimmt der Kollege vom Rechtsamt die Personalien auf, dann kriegt derjenige Post mit einer Zahlungsaufforderung.“ Die Bußgelder würden je nach Vergehen variieren: „Das Fahren in der Fußgängerzone kostet 15 Euro, für das entgegengesetzte Fahren auf dem Gehweg müssen die Angehaltenen 20 Euro zahlen.“

„Die können jeden Tag kontrollieren, die Leute werden weiterfahren“

Die Reaktionen auf solche Art der Kontrollen fallen unterschiedlich aus, so die Polizisten. Vor allem bei älteren Bürgern gäbe es Forderungen nach mehr Kontrollen. Die Angehaltenen selbst seien oft einsichtig. „Außer verbalen Angriffen sind die Kontrollen in der Regel friedlich“, meint Eichelkraut, „Ärger gibt es vor allem mit alkoholisierten Personen.“ In unregelmäßigen Abständen käme es sogar zum Haftbefehl für die kontrollierten Radfahrer, dies seien aber Extremfälle.

Innerhalb der nächsten eineinhalb Stunden halten die Polizisten elf Radfahrer an. Eine der Radfahrerinnen ist von der Strenge der Kontrolle irritiert: „Ich hatte es eilig und bin an einer Stelle gefahren, wo zu dem Zeitpunkt niemand entlanglief. Ich wäre an einer vollen Stelle ja abgestiegen.“ Trotzdem findet sie: „Die Beamten waren nett und machen auch nur ihren Job.“ Allerdings bezweifelt sie die Wirksamkeit der Maßnahme: „Die können hier jeden Tag kontrollieren, die Leute werden trotzdem weiter fahren.“

Das bestätigt auch Polizist Rutter: „Manche der Leute halte ich zum dritten Mal an- die Gesichter kennt man dann schon.“Dennoch hält er die Kontrollen für sinnvoll: „Es wird ja nicht jeder mehrfach von uns angehalten.“ Das eigentliche Ziel der Kontrollen sei schließlich die Einsicht der Bürger und die Einhaltung der Verkehrszeichen. Insgesamt führen die Polizisten zwei Mal im Monat eine derartige Kontrollen am Marktplatz durch.

Von Carla Blecke