Unmut unter Greifswalder Rentnern. Die von der Bundesregierung versprochenen kostenlosen FFP2-Masken sind in der Hansestadt nicht erhältlich. „Nachdem meine Frau und ich in zwei Apotheken erfolglos waren, habe ich noch bei mehreren Apotheken angerufen. Überall die gleich Antwort. Es gibt keine Masken“, sagt der 77-jährige Berndt Frisch.

Viele Senioren gehen leer aus

Eigentlich hatte das Bundesgesundheitsministerium angekündigt, dass die Masken im gesamten Bundesgebiet ab Dienstag erhältlich sind. Jede Person ab 60 Jahren und alle, die einer anderen Risikogruppe angehören, sollte, so die Ankündigung, gegen Vorlage seines Ausweises drei Masken zum eigenen Schutz kostenfrei mitnehmen können.

Doch die Realität zeigt: Die meisten Apotheken hatten jeweils nur wenige Hundert Masken vorrätig und diese waren schnell vergriffen. Berndt Frisch ist empört. Er gehört der Ortsteilvertretung Schönwalde I /Südstadt an. Gerade in diesem Viertel würden viele ältere Personen leben, die auf die Masken angewiesen seien. Dass diese nun nicht wie durch das Bundesgesundheitsministerium ( BMG) angekündigt an jeden verteilt werden können, ist für Frisch „nicht nachvollziehbar.“

Apothekerin gibt Bund dem Schuld am Masken-Chaos

So geht es derzeit vielen Kunden von Apotheken in Greifswald. „Manche zeigen Verständnis für die Situation, doch andere sind sehr aufgeregt und machen uns für die Lage verantwortlich. Wir können aber nichts dafür“, sagt Pia Stübs. Die 34-Jährige ist die Inhaberin der St. Jacobi-Apotheke in der Innenstadt. Für sie tragen das BMG und Bundesminister Jens Spahn die Schuld an dem Masken-Chaos. Spahns Vorgehen bezeichnet sie als „Schnellschuss“. Damit alle Risikogruppen zuverlässig ihre Masken erhalten können, wäre deutlich mehr Vorlaufzeit für die Apotheker notwendig gewesen.

Bestellung und Lieferung der Masken kostet Zeit

Denn die bekommen die Masken nicht etwa von der Bundesregierung gestellt. Im Gegenteil: Apotheken müssen die Masken bei Händlern und Herstellern selbst einkaufen, berichtetet die Pharmazeutin. Damit seien die Vorbereitungen jedoch nicht abgeschlossen. Die in großen Kartons gelieferten Masken müssen durch das Apotheken-Personal noch unter speziellen Hygiene-Bedingungen in Dreier-Chargen abgepackt und der meist nur einmal beiliegende Hinweis zur Anwendung zigfach kopiert werden, illustriert Stübs den Zeitaufwand. Zudem hätten die Apotheker keinen Einfluss auf Engpässe bei den Herstellern und Verzögerungen bei der Auslieferung durch die Speditionen.

Apotheker wurden zu spät informiert

Hätte das BMG die Apotheker früh genug in die Planung miteinbezogen, hätte die Verteilung der Masken reibungsloser anlaufen können, ist sich Stübs sicher. Doch wie viele ihrer Kollegen erfuhr die Apotheken-Inhaberin erst Mitte der letzten Woche aus den Medien vom Vorhaben des Ministeriums. Am Ende der Woche erhielt sie vom Landes-Apothekerverband schließlich die Information, dass sie selbst die Masken bestellen müsse. Auf die Schnelle konnte sie so nur 400 Masken bei einem Großhändler besorgen – und ging damit ein finanzielles Risiko ein. Denn zu diesem Zeitpunkt war nicht einmal klar, in welcher Form den Apotheken die Ausgabe der Masken vergütet wird. Das stand erst Dienstagmittag mit Inkrafttreten der BMG-Verordnung fest. Die wenigen Masken die Pia Stübs noch erhielt, waren am Dienstag innerhalb weniger Stunden aufgebraucht. Die nächsten 3000 Stück, die sie direkt bei einem Hersteller angefordert hat, werden wahrscheinlich erst Mitte der nächsten Woche eintreffen. Bis dahin muss sie ihre Kunden vertrösten.

Spahn-Plan anfällig für Betrug

Unterdessen offenbart das Vorgehen des BMG noch weitere Schwächen. Zurzeit müssen Senioren lediglich ihren Personalausweis vorlegen, um ihre Masken zu erhalten. Apotheker sind jedoch nicht verpflichtet, die persönlichen Daten aufzunehmen. Die Folge: In einer anderen Apotheke ist nicht nachvollziehbar, ob eine Person ihren Anspruch bereits geltend gemacht hat oder nicht. „Ein Kunde war ganz erstaunt, dass wir das nicht überprüfen können“, sagt eine andere Greifswalder Apothekenbesitzerin, die lieber ungenannt bleiben möchte. Ihr zufolge sei es so zumindest denkbar, dass einzelne Personen von Apotheke zu Apotheke ziehen würden, um sich mehrere Maskenpakete zu sichern.

Zudem verrät die Pharmazeutin: Auch durch die Apotheker sei das System leicht zu manipulieren. Denn für die Ausgabe der Masken würden diese mit einer Pauschale aus dem Nacht- und Notdienstfonds des Deutschen Apothekerverbandes ( DAV) entschädigt. Um diese zu erhalten, sei bisher jedoch kein Nachweis darüber zu erbringen, dass Masken ausgegeben, geschweige denn bestellt wurden. Erst im nächsten Jahr wird sich das vermutlich ändern. Dann werden auch die Krankenkassen in die Verteilung miteinbezogen. Unter anderem sollen sie fälschungssichere Coupons zum Erhalt der Masken in Umlauf bringen.

