Politischer Schlagabtausch um Parkhaus am Greifswalder Nexöplatz

Greifswald

Das Parkhaus am Nexöplatz bleibt Wunschtraum vieler Greifswalder. Auch zwei Monate nach der extra einberufenen, hitzig verlaufenden Sondersitzung der Bürgerschaft zu diesem Thema ist das seit bald zehn Jahren geplante Projekt nicht einen Schritt näher an der Realisierung. Im siebenköpfigen Aufsichtsrat der Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH (GPG), der über derlei Investitionen entscheidet, gibt es wiederholt keine Mehrheit für die Vergabe weiterer Planungsleistungen.

Da Präsenzsitzungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden dürfen, hatten sich die Mitglieder hierzu im schriftlichen Umlaufverfahren positioniert. „Leider war es nicht erfolgreich“, bedauert Aufsichtsratschef Axel Hochschild ( CDU). Er macht sich seit Jahren für den Bau stark – allerdings ohne Erfolg.

Anzeige

Das linksgrüne Bündnis in der Kommunalpolitik, das seit der letzten Wahl die Mehrheiten beherrscht, konnte er bislang nicht überzeugen. Dabei hatte Markus Münzenberg von den Grünen noch kurz zuvor verkündet: „Das Parkhaus am Nexöplatz soll kommen.“ Wenngleich nicht mit 530 Stellplätzen, sondern kleiner. Alles nur geheuchelt?

Weitere OZ+ Artikel

Grüne pochen auf verschiedene Varianten

Nein, beteuert Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger. „Wir sagen Ja zum Parkhaus, aber es muss wirtschaftlich sein“, betont er. Dies zu beurteilen, sei für den Aufsichtsrat offenbar nicht möglich gewesen. Die Geschäftsführung habe es nach seinen Informationen versäumt, zwei unterschiedliche Vorlagen – eine kleine und eine große Variante – vorzulegen und damit eine für alle transparente und tragfähige Entscheidung zu ermöglichen. „Ich habe den Eindruck, dass der Aufsichtsratsvorsitzende und der GPG-Geschäftsführer überfordert sind“, sagt Krüger, der selbst nicht im Gremium sitzt.

Linke: Parkgebühren dürfen nicht abschrecken

Auch Jörn Kasbohm von den Linken versichert: „Wir als Fraktion brauchen das Parkhaus jetzt und in voller Kapazität.“ Denn es böte nicht nur Autos und Bussen, die ins Stadtzentrum wollen, eine Parkgelegenheit. Die Linke sehe darin „auch großes Potenzial für eine gewisse Entlastung im Parkdruck in der Fleischervorstadt nachtsüber“. Zumal mit der Errichtung des Parkhauses die Parkautomaten in der Innenstadt verschwinden und die Straßen weitgehend dem Anwohnerparken vorbehalten sein sollen.

Aber die Finanzierung müsse klarlegen, „dass die erforderlichen Parkgebühren nicht abschrecken, das Parkhaus zu nutzen“, so der Fraktionschef. Das zu prüfen, sei der Job des Aufsichtsrates. Doch offenbar gebe es hierzu unterschiedliche Ansichten im Gremium. Um eine Lösung herbeizuführen, spricht sich die Linke daher für eine parallele Strategie von Planung in Abschnitten und deren Kostenprüfung aus.

CDU ist entrüstet

In der CDU indes ist die Verärgerung angesichts dieses erneut erfolglosen Aufsichtsratsbeschlusses groß: „Ich bin wirklich entrüstet. Der Bau eines Parkhauses ist seit vielen Jahren Beschlusslage der Bürgerschaft und wird dringendst benötigt“, sagt CDU-Stadtverbandsvorsitzender Gerd-Martin Rappen.

Äußerungen von Vertretern der linksgrünen Mehrheitsfraktionen ließen vermuten, dass sie sich gegen die weiteren Planungen aussprachen. „Umso scheinheiliger ist dieses Verhalten, da gerade durch die Grünen derzeit die Schaffung zusätzlicher Parkflächen in Innenstadtnähe gefordert“ werde. „Das riecht stark nach bewusster Täuschung der Greifswalder: Öffentlich Unterstützung für das Parkhaus signalisieren, aber im stillen Kämmerlein blockieren, wo immer es geht“, spricht Rappen Klartext.

FDP : Das ist verlogen

Ähnlich sieht das David Wulff von der Fraktion Bürgerliste/ FDP/Kompetenz für Vorpommern. Er spricht von „fadenscheinigen Argumenten“ des linksgrünen Bündnisses: „Sie geben nicht offen zu, dass sie kein Parkhaus wollen. Das ist unredlich und verlogen“, urteilt der Liberale. Eine autofreie Stadt sei sicher ein legitimes Ziel, so Wulff. Doch dabei werde ignoriert, dass Greifswald ein Oberzentrum ist. Zu einer attraktiven Innenstadt gehörten für Besucher, aber auch für ansässige Unternehmen und deren Mitarbeiter Parkplätze. Für eine Lösung dieses Konflikts fehle ihm derzeit die Idee. „Ich kann nur sagen: Greifswald hat gewählt.“

Über 900 Parkplätze zu wenig

Baudezernentin Jeannette von Busse ( CDU) gibt sich ebenfalls frustriert, wenngleich nicht entmutigt. „Wir brauchen dort unbedingt das Parkhaus“, sagt die Vizebürgermeisterin, und zwar in voller Größe mit 530 Stellplätzen auf dem Areal. Zurzeit sind es 190. Denn im Zuge weiterer Bauvorhaben und Straßenumgestaltungen sowie Stellplatznachweisen bei Bauprojekten ergebe sich im innenstadtnahen Bereich sogar ein Gesamtbedarf von 912 Parkplätzen.

Die Idee der Grünen, an anderen Standorten Parkflächen auszubauen, sei zu kurz gegriffen. „Das haben wir ja auch beispielsweise mit der Mobilitätsstation am Museumshafen Nord vor“, so von Busse. Dennoch sei das Parkhaus auf dem Nexöplatz nötig. „Für das Theater, die Stadthalle, für Unternehmen und um attraktive Anwohnerparkplätze zu schaffen.“ Deshalb könne sie nur an den Aufsichtsrat appellieren, die Planung auf den Weg zu bringen.

GPG-Geschäftsführer Detlef Borchert indes fällt es schwer, die Forderungen der linksgrünen Mehrheitsfraktionen nachzuvollziehen: „Ich habe eine kleine und große Variante gerechnet.“ Alles andere sollten erst die weiteren Planungen zutage fördern. Doch selbst dafür gebe es keine Mehrheit. „Offenbar will man das Parkhaus nicht.“

Lesen Sie auch:

Von Petra Hase