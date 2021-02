Züssow/Lubmin

In den Polizeistationen Lubmin und Züssow sind neue Kontaktbeamte im Einsatz. Im Seebad Lubmin steht ab sofort Polizeihauptkommissar Thomas Schenk Bürgern, aber auch Vertretern der Gemeinden und des Amtes Lubmin als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Er tritt die Nachfolge von Polizeioberkommissar Andreas Rieck an, der nach Züssow wechselte.

Vom Schiffbauer zum Dienstleister für Bürger

Schenk begann in den 1990er-Jahren eine Ausbildung im Schiffbau und arbeitete auch einige Jahre in diesem Beruf, bevor sechs Jahre Bundeswehr folgten. 2003 entschloss er sich für ein Studium bei der Brandenburger Polizei. „Meine Motivation war es, Menschen in einem abwechslungsreichen Job zu helfen, der mich an die Grenzen bringen, aber auch erfüllen kann“, sagt der 46-Jährige.

Die Verbundenheit mit seiner Heimat war für ihn jedoch so groß, dass er 2009 zurückkehrte und fortan seinen Dienst bei der Landespolizei MV verrichtete. Zuletzt war er Schichtführer im Polizeirevier Wolgast. Heute definiert Thomas Schenk seinen Job unter anderem als Dienstleister für Bürger. „In den meisten Fällen erwarten sie Hilfe von der Polizei, sei es durch die Verkehrsunfallaufnahme oder die Anzeigenaufnahme nach einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit“, so der Hauptkommissar. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Polizeistation Lubmin zwar geschlossen, aber telefonisch unter 038 354 / 310 68 erreichbar.

Einsatztraining und Diensthundeführer

Polizeioberkommissar Andreas Rieck hatte schon frühzeitig Interesse an den Aufgaben der Polizei, weshalb er sich 1986 in Greifswald bewarb und später dort auch seinen Dienst verrichtete. Nach der Ausbildung entschied er sich für die Laufbahn des Diensthundeführers. Zunächst bei der Kriminal- und später bei der Schutzpolizei war der heute 56-Jährige auch nach der Wende mit verschiedenen Polizeihunden im Einsatz.

2002 suchte er eine neue Herausforderung und nahm an einer Ausbildung zum Trainer für das Einsatztraining teil. Im Nebenamt brachte er fortan Kollegen bei, wie sie sich in Gefahrensituationen verhalten und Angriffe abwehren.

Ab 2010 widmete sich Rieck ausschließlich dem Einsatztraining und gab seine Tätigkeit als Diensthundeführer nach 23 Jahren schweren Herzens auf. Auch heute blickt er immer wieder gern auf diese Zeit, vielleicht die schönste in seiner polizeilichen Karriere. 2019 entschied sich Andreas Rieck, einen neuen Weg zu gehen und als Kontaktbeamter mehr für die Bürger da zu sein. „Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich und daher sehr interessant. Mir liegt es, durch gezielte Kommunikation der Bevölkerung ein Sicherheitsgefühl zu geben“, so der Beamte.

Er selbst wohnt mit seiner Familie in der Nähe von Züssow und kennt sich damit bestens in der Region aus. Vor allem seine Frau und seine zehnjährige Tochter geben ihm einen großen Rückhalt für den Beruf als Polizisten. Rieck und sein Kollege Thomas Dinse, der ebenfalls in der Polizeistation arbeitet, sind in Züssow in der Chausseestraße 2 erreichbar oder unter 038 355 / 68 747.

Von OZ