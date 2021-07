Gladrow

An der B109 zwischen den Ortschaften Hanshagen und Gladrow ist am Donnerstag ein Traktor ausgebrannt. Gegen 17:30 Uhr hatte ein Zeuge das Feuer gemeldet, als Polizei und Feuerwehr eintrafen, brannte das Fahrzeug bereits in voller Ausdehnung.

Nach Angaben der Polizei hatte der Traktor beim Verladen von Heuballen wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Lühmannsdorf, Karlsburg und Züssow waren mit 25 Kameraden im Einsatz. Trotzdem brannte der Traktor komplett aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Von RND