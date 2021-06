Greifswald

Es ist mehr als ärgerlich, doch kann schnell gehen. Das Fahrradschloss liegt noch da, das Fahrrad selbst ist weg – offenkundig geklaut. Doch was nun? Grundsätzlich ist das Rad in der Hausratversicherung abgedeckt. Das gilt aber nur, wenn es in der Wohnung, dem Keller oder aus einer Garage entwendet wurde. Um einen Diebstahl vor dem Supermarkt oder beispielsweise einer Bar abzusichern, wird eine zusätzliche Versicherung nötig.

Das Fahrrad ist weg oder wird gerade geklaut, was nun?

Die Polizeiinspektion Anklam empfiehlt auf jeden Fall, die nächste Polizeiwache aufsuchen und eine Anzeige gegen unbekannt zu erstatten. Sofern vorhanden, ist es hilfreich, die Rahmennummer zu kennen und einen Kaufbeleg für das Rad zu haben. Sollten die Täter das Schloss zurückgelassen haben, kann das als Beweismittel mitgebracht werden. Zudem muss die Versicherung über den Diebstahl informiert werden.

Manchmal kommt es auch zu einer besonderen Situation: Man erwischt einen Fahrraddieb auf frischer Tat. Egal, ob das eigene Rad betroffen ist oder nicht, es gibt Verhaltensregeln, die helfen, den Diebstahl zu verhindern. Die Polizei empfiehlt in solchen Fällen, die 110 zu wählen und in der Wartezeit andere Personen um Mithilfe zu bitten. Auf keinen Fall darf man sich selbst in Gefahr bringen. Zudem sei es nicht hilfreich, den Täter zu Duzen, da umstehende Passanten einen rein persönlichen Streit vermuten könnten. Ansonsten gilt: Den Täter nicht provozieren, aber so viel merken wie möglich. Das erleichtert die Arbeit der Polizei ungemein.

Das hilft, damit es gar nicht zum Diebstahl kommt

Um gar nicht erst ein geknacktes Schloss oder nur noch einzelne Teile des Rads vorzufinden, gibt es einige Mittel. Dabei ist nicht nur wichtig, wie, sondern auch, wo ich das Fahrrad anschließe. Ein stabiles Schloss kann etwa ein Ketten-, Bügel- oder Faltschloss sein. Idealerweise steht das Rad mit einer solchen Sicherung an einem gut einsehbaren Platz und ist nicht nur am Rahmen, sondern auch an einem festen Ständer oder einem anderen fest verankerten Gegenstand angeschlossen.

Ein Rahmencode ist eine individuelle Nummer, die das Rad identifizierbar und einzigartig macht. Die Polizei empfiehlt diese Maßnahme dringend. Außerdem können bereits vor einem Diebstahl Bilder von dem Rad, zum Beispiel mit dem Handy, gemacht werden. Wenn es mal zum Schlimmsten kommt, können diese Aufnahmen, gemeinsam mit der notierten Rahmennummer und einem Kaufvertrag, die Arbeit der Polizei deutlich erleichtern.

Von Philipp Schulz