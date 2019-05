Das war fast ein Kopf-an-Kopf-Rennen: In Gützkow gewinnt die bisherige Bürgermeisterin Jutta Dinse nur knapp die Kommunalwahl. Ihr Herausforderer Stephan Grabow erreichte über 48 Prozent. Auch die Bürgermeister in allen anderen Gemeinden des Amtes Züssow und des Amtes Lubmin stehen fest. Das Amt Landhagen kündigte die Ergebnisse für Dienstag an.