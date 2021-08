Polizei nimmt Serien-Einbrecher auf der Insel Usedom fest

Trassenheide/Zinnowitz

Die Polizei auf der Insel Usedom hat einen großen Erfolg zu verbuchen. In der Nacht zu Dienstag ging zivilen Einsatzbeamten in Trassenheide ein 26 Jahre alter Mann aus Polen ins Netz, welcher für zahlreiche Wohnungs- und Häusereinbrüche in den vergangenen Monaten verantwortlich sein soll. Wie Pressesprecher Andrej Krosse berichtet, trieb der Mann sein Unwesen hauptsächlich im Inselnorden, in Greifswald und Wolgast. Meist kam er in der Nacht, brach gewaltsam in Wohnungen und Häuser ein und entwendete Wertsachen, während die Hauseigentümer schliefen. Seit September 2020 ermittelt die Kriminalpolizei in insgesamt 75 Fällen von Wohnungseinbruchsdiebstählen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 130 000 Euro. Allein im Norden der Insel Usedom wurden 31 dieser Straftaten mit einem Gesamtschaden von ca. 60 000 Euro registriert.

Mehrere Monate Ermittlungsarbeit

„Die Kollegen beschäftigten sich mit dem Fall mehrere Monate“, so Krosse. In Trassenheide kamen ihm die Ermittler fast per Zufall auf die Schliche. „Er lief in der Bahnhofstraße umher. Es ist nicht auszuschließen, dass er wieder irgendwo einbrechen wollte“, so der Polizeisprecher. Auch ein 57-jähriger deutscher Mann aus Wolgast, der an mehreren Taten beteiligt gewesen sein soll, wurde im Rahmen weiterer Maßnahmen vorläufig festgenommen. Seit Montagnacht sitzen sie in Gewahrsam. Beide Männer sind bei der Polizei keine Unbekannten. Ihre Akten sind mit Diebstählen, Betrügen oder auch Einbrüchen gefüllt. „Sowohl für die Einwohner der Insel Usedom als auch für die Polizei ist es eine Erleichterung, dass die Männer gefasst sind. Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen“, so Krosse.

Die bis dato unbekannten Täter waren vor allem in Greifswald, Wolgast, den umliegenden Bereichen sowie im Norden der Insel Usedom in Zinnowitz, Trassenheide, Karlshagen und Mölschow unterwegs. „Die Taten wurden meist in der Nacht, aber auch am Tage begangen. Dabei hatten es die Diebe vor allem auf Bargeld und Wertgegenstände wie Schmuck abgesehen. Dass in mehreren Fällen die Bewohner zum Tatzeitpunkt zu Hause waren und schliefen, schreckte sie anscheinend nicht ab“, so Krosse.

Einbrecher zuletzt häufig in Zinnowitz unterwegs

Zuletzt wurden der Polizei zwei Einbrüche sowie ein versuchter Einbruch in der Nacht vom Sonntag zum Montag in Zinnowitz gemeldet. Hier trieben sich die Täter im Ahornweg umher. Auch hier schliefen die Bewohner, während die unbekannten Täter die Schränke in den Wohnräumen durchwühlten.

Puzzlearbeit für die Polizei

Für die Ermittler waren die vergangenen Wochen echte kriminalistische Puzzlearbeit. Der Inselnorden wurde durch die Polizei häufiger bestreift und die Beamten suchten nach jedem Einbruch immer nach Zeugen und Hinweisen. So sollten Anwohner unter anderem auffällige Fahrzeuge melden, die sich in ihrem Wohngebiet aufhalten. „Jeder Einbruch wurde ausgewertet und analysiert. Anhand dieser Taten konnte man schon das Profil des Täters erkennen“, so Krosse. Nun gilt es nachzuweisen, dass möglichst alle Einbrüche auf das Konto des Einbrecher-Duos gehen.

Am Mittwoch geht es zum Haftrichter

Welche Strafen die beiden zu erwarten haben, kann Krosse nicht sagen. „Das hängt jetzt vom Gericht ab“, sagt er. Am Mittwoch sollen die Männer dem Haftrichter vorgeführt werden. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass sie wieder auf freien Fuß kommen, denn die Wiederholungsgefahr besteht allemal. Der 26 Jahre alte Pole ist zudem ohne richtigen festen Wohnsitz.

Von Hannes Ewert