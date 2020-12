Drei Jugendliche haben in der Nacht zu Donnerstag in Greifswald ein Fahrrad gestohlen. Nach einem Hinweis konnten Beamte sie stellen. Bei der Durchsuchung der Täter wurden Drogen und ein Teleskopschlagstock gefunden.

Polizei stellt Fahrraddiebe in Greifswald