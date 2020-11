Greifswald

Er gilt als einer der schärfsten Maskenkritiker und Pandemie-Leugner: Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt und Experte für Schwindelerkrankungen Bodo Schiffmann befindet sich seit einigen Wochen auf Deutschlandtour, um bei Kundgebungen seine Sicht auf Corona darzustellen.

Eigentlich wollte der 52-Jährige am Dienstag um 11 Uhr in Greifswald eine Kundgebung abhalten. Doch die Weiterreise wurde am Montagabend in Weisdin bei Neustrelitz durch die Polizei gestoppt, nachdem der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte die geplante Kundgebung in Neubrandburg aufgrund der aktuellen Einreisebestimmungen des Landes untersagte. Laut Verordnungen dürfen Personen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern anreisen – das ist bei Schiffmann und seinen Begleiter nicht der Fall.

Eilantrag : Gericht soll über Weiterreise entscheiden

Aktuell würde sich Bodo Schiffman samt Crew, darunter Ex-Freikirchen-Prediger und Corona-Leugner Samuel Eckert, auf einem Privatgelände in Neustrelitz befinden, so Nicole Buchfink vom Polizeipräsidium Neubrandenburg. Von den Beamten wurden der Mediziner und alle weiteren Personen aufgefordert, MV wieder zu verlassen. „Sie haben nun einen Eilantrag bei Gericht gestellt und warten auf das Ergebnis“, erklärt Buchfink. Währenddessen würden die Beamten kontrollieren, dass niemand das Gelände verlässt.

Schiffmann und Eckert halten daran fest, dass sie weiterreisen dürfen. In einem Livestream am Dienstagvormittag äußerte sich der Arzt zu den Ereignissen am Montagabend: „Wir haben uns nicht widersetzt und der Busfahrer hat nicht gegen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen. Die Polizei hat uns wegen des Zuständigkeitsgerangels an der Stelle festgehalten“, sagte Bodo Schiffmann. Zudem kritisierte er, dass gegen die Person, die ihn und seine Begleitung beherbergt, eine Ordnungswidrigkeit geprüft wird. Selbes gilt für den aus Österreich stammenden Busfahrer, der laut Polizei entgegen Schiffmanns Dasrstellung mehrere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten begangen haben soll.

Schiffmann behauptet, Masken bei Kindern seien tödlich

Bodo Schiffmann ist einer der prominentesten Vertreter der „Querdenken“-Bewegung, die zuletzt am Wochenende in Leipzig eine Demo abhielt, bei der es zu Ausschreitungen gekommen ist. Der studierte Mediziner behauptet unter anderem, dass das Tragen von Masken für Kinder tödlich sei. Zudem leugnet er, dass es eine tödliche Pandemie gibt.

Noch bleibt abzuwarten, wie das Gericht entscheiden wird und ob es einer Weiterreise zustimmt. Nach der Station in Greifswald sollte es am selben Tag noch nach Güstrow und Ludwigslust gehen.

Von Christin Lachmann