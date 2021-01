Anklam

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Freitagabend einen betrunkenen Autofahrer gestellt. Gegen 19.30 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass er gerade einem vermutlich betrunkenen Fahrzeugführer durch Anklam folgt. Dieser habe ihn auf dem Parkplatz des Famila-Marktes beinahe angefahren, als er mit seinem Einkaufswagen zum Pkw ging.

Anschließend durchfuhr der Fahrzeugführer das Stadtgebiet von Anklam in Richtung B 109. Dabei konnte er nicht die Fahrspur halten und fuhr in Schlangenlinie. Der Zeuge folgte dem Auto und teilte der Polizei regelmäßig den Standort mit. Dadurch konnte ein sofort zum Einsatz gebrachter Funkstreifenwagen des Polizeirevieres Anklam das Fahrzeug in der Ortslage von Ziethen feststellen und am Ortsausgang anhalten.

Der Fahrzeugführer wurde sofort einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Von Cornelia Meerkatz