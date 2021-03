Polizei stoppt betrunkenen Motorradfahrer in Züssow

Züssow

Die Polizei hat am Mittwochabend einen betrunkenen Motorradfahrer in der Ortschaft Züssow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, hat ein Zeuge gegen 19.45 Uhr die Polizei per Notruf über den Betrunkenen informiert.

Ein Streifenwagen kam zum Einsatz und stellten ein Motorradfahrer in Züssow fest und kontrollierten ihn. Der 28-Jährige musste ein Atemalkoholtest machen, der 1,28 Promille ergab. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und stellte seinen Führerschein sicher.

Von OZ