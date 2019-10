Jatznick

Ein mit Gewehren ausgestattetes Filmteam hat am vergangenen Freitag gegen 19:30 Uhr einen Großeinsatz der Polizei in Jatznick ( Landkreis Vorpommern-Rügen) ausgelöst. Über einen Notruf wurde die Polizei darüber informiert, dass vier Personen in der Straße der Einheit ein Szenario nachstellen, das an das Attentat in Halle erinnere. Eine der Personen trug ein Gewehr und einen Helm. Von einer weiteren Person wurde die Situation gefilmt.

Da die Dreharbeiten der Polizei nicht bekannt waren, ging diese von einer Gefahr aus. Die Einsatzkräfte kamen mit mehreren Streifenwagen und umfangreicher Ausrüstung in kurzer Zeit zum Ort des Geschehens. Dort zeigte sich, dass die vier Personen zu einem Filmteam für eine Dokumentation gehören. Sie filmten in einem umliegenden Restaurant sowie auf der Straße. Die Polizei ermittelt nun wegen Störung des öffentlichen Friedens und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Von Lisa-Marie Ulke