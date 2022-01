Polizeieinsatz: Unbekannte setzten Wolgasts größte Kita unter Wasser

Wolgast

Mit einer Straftat beginnt in Wolgast das neue Jahr. Unbekannte haben in der größten Kindertagesstätte der Stadt, der DRK-Kita „Anne Frank“ in der Pestalozzistraße, einen riesigen Wasserschaden verursacht.

Am Neujahrstag (1. Januar) wurde die Polizei telefonisch informiert, dass in der Kita über mehrere Tage zwei Duschen voll aufgedreht waren. Wie die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mitteilte, haben sich nach bisherigen Erkenntnissen ein oder mehrere Täter widerrechtlich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude verschafft. Anschließend drehte/n der/die Täter die Mischbatterien von zwei Duschen vollständig auf, sodass mehrere Räume der Kita und auch der Kellerraum geflutet wurden.

Kriminaldauerdienst sicherte Spuren

Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Noch unklar ist, ob Gegenstände entwendet wurden. Zwei Gruppenräume können vorläufig nicht genutzt werden. Der Kriminaldauerdienst Anklam kam zum Einsatz und sicherte Spuren.

Jetzt werden dringend Zeugen gesucht. Die Polizei Wolgast bittet daher Zeugen, sich umgehend zu melden unter der Telefonnummer 03836 / 2520, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über das Internetportal www.polizei.mvnet.de.

Erst Anfang November waren Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in der Kita „Anne Frank“ angerückt, da die Brandmeldeanlage ausgelöst worden war. Dabei handelte es sich, wie schnell klar wurde, allerdings um einen Fehlalarm.

Dennoch wecken Polizei und Feuerwehr vor der Kita böse Erinnerungen, als im April 2018 bei Arbeiten auf dem Dach des Gebäudes ein Feuer entfacht wurde. Die Instandsetzung dauerte Monate.

