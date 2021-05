Polizeieinsatz in Greifswald: Gegen Corona-Regeln verstoßen oder nicht 

Greifswald

Es war ein ungewöhnliches Bild am Sonntag auf dem Markt: 20 Personen sitzen mit Campingstühlen, Schlafsäcken und einem Tisch zu einem Picknick zusammen. So zumindest wird es später im Polizeibericht beschrieben. Sie wurden durch einen Anwohner informiert. Auch als „vermutlich bewusste Provokation aus der Querdenken-Szene„ bezeichnen die Beamten das, was sich an diesem Nachmittag zugetragen hat. Katharina Meyer kommt mit ihren drei Kindern (2, 4 und 6 Jahre alt) an der Szenerie vorbei. Die Mittlere möchte ein Eis, die anderen gesellen sich zu der 20-köpfigen Gruppe, um mit einem Freund zu sprechen, der dazugehört. „Ich wollte nur etwas fragen„, sagt Katharina Meyer später. Sie sei sich bewusst gewesen, dass die Ansammlung der Gruppe angesichts der geltenden Coronaverordnung nicht erlaubt war. „Ich habe mich nicht als Teil der Gruppe gesehen. Ich habe ja nur mit dem einen Freund gesprochen“, erklärt Meyer.

Polizei geht gegen die Gruppe vor

Nur wenige Minuten später passieren die Ereignisse, die die Erzählungen auseinander gehen lassen. Die Polizei fährt vor, um die Ansammlung aufzulösen. Im Polizeibericht heißt es später, dass die Beamten bereits mehrfach auf dem Markt patrouilliert hätten, um auf sich aufmerksam zu machen und die Gruppe zu warnen. Angehörige der Gruppe berichten davon, dass die Polizei mit großem Abstand und nur einmal vorbei gefahren sei. Die Gruppe reagierte nicht. So habe sich die Polizei, die Versammlung aufzulösen. 14 Personen liefen davon. Meyer sagt „verängstig„, von der Polizei werden sie hingegen als flüchtig bewertet, da sie sich der Maßnahme entzogen haben und entsprechend nicht für die Ordnungswidrigkeit angezeigt werden können.

Teil der Gruppe oder nicht

Meyer und die anderen Personen schon. Die Polizei erklärt später, dass sich alle lautstark gegen die Feststellung der Personalien gewehrt hätten. So laut, dass die beiden Beamtinnen sogar Verstärkung rufen mussten und die Kinder deswegen angefangen hätten zu weinen. Einer der Personen aus der Gruppe habe während dieser Szene zu einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen am folgenden Montag aufgerufen. Meyer selbst erinnert sich anders. Sie spricht von „Unfreundlichkeit„, „Willkür“, „dialogferner Rigorosität“.

Eine der Beamtin habe sie am Ärmel ihrer festgehalten, beleidigend mit ihr gesprochen und „Falschaussage“ unterstellt. Selber der Kollegin sei das unangenehm gewesen. Meyer lässt das fassungslos zurück. „ Als meine älteste Tochter sah was vor sich ging, kam sie weinend zu mir, weil ihr die ganze Situation Angst machte.“

Meyer selbst habe mit den Tränen gerungen, erinnert sie sich. Am Ende bekam sie eine Anzeige wegen Verstoß gegen die Corona-Verordnung. Sie und die andern hätten sich nicht an die Maskenpflicht und den nötigen Mindestabstand sowohl die Kontaktbeschränkungen behalten. Für die Polizei sei es nicht ersichtlich gewesen, dass sie nicht zu der Gruppe gehörte. Sie habe dabei gestanden, das war das, was die Polizei sehen konnte. Deswegen - und wegen der schlechten Behandlung, die Meyer erlebt haben will, hat sie nun eine Dienstaufsichtsbeschwerde bei der Polizei gestellt. Diese wurde aus der Polizeiinspektion noch nicht kommentiert, werde aber aufgearbeitet.

Von Philipp Schulz