Greifswald

Am Donnerstag hat die Polizei in mehreren Orten im Osten Vorpommerns umfassende Durchsuchungen durchgeführt. 160 Beamte mehrerer Dienststellen waren unter Leitung des Landeskriminalamtes im Einsatz, sie durchsuchten zahlreiche Objekte nach Waffen, Munition, Unterlagen und elektronischen Medien.

Mitglied in rechtsradikaler Gruppierung

Anlass ist ein Ermittlungsverfahren der Zentralstelle zur Bekämpfung des Terrorismus und Extremismus bei der Staatsanwaltschaft Rostock gegen zwei Männer. Sie stehen im Verdacht eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Auch wegen des Besitzes von Waffen wird ermittelt. Einer der Beschuldigten soll einer rechtsradikalen Gruppierung angehören.

Anzeige

Ergebnisse der Durchsuchungen werden Freitag erwartet

Über die Ergebnisse der Durchsuchungen will sich Staatsanwaltssprecher Harald Nowack noch nicht äußern. „Die Ergebnisse liegen noch nicht vor“, sagt er. „Dafür waren es schlicht zu viele Untersuchungsobjekte.“ Am Freitag werden neue Ergebnisse erwartet. Auch zu den Orten möchte er keine Angaben machen. „Die Staatsanwaltschaft muss alles tun, um die Identität der Personen in einem laufenden Verfahren zu schützen.“

Geht es um die Region Löcknitz ?

Nach OZ-Informationen zufolge soll sich der Einsatz in der Region rund um Löcknitz ereignet haben. Hier war es im Frühjahr immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Rechtsradikalen und Polizisten gekommen. Im Februar war die Situation eskaliert, als mehrere Neonazis drei Polizisten verletzt hatten, ein Polizist wurde gegen den Kopf getreten. Gegen zwei Tatverdächtige, darunter einen Reichsbürger, wird in dem Zusammenhang weiter ermittelt.

Von az