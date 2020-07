Polizeieinsatz in Wolgast: Mann tritt auf Möwe ein

Wolgast

Ein Mann hat am Sonnabend in den Abendstunden in Wolgast eine Möwe derart misshandelt, dass sie schwerverletzt am Boden liegenblieb. Ein Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Der Mann soll auf das Tier brutal eingetreten haben.

In der Wolgaster Makarenkostraße wurde der polizeilich bekannte deutsche Täter, ein 50-jähriger Wolgaster, angetroffen. Unterdessen war auch die Tierrettung Greifswald informiert worden, die den verletzten Vogel übernahmen. Sie brachten ihn zur Behandlung zu einem Tierarzt.

Gegen den Tatverdächtigen leiteten die Wolgaster Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Wie später nach einer ersten Untersuchung durch den Tierarzt festgestellt wurde, erlitt die Möwe glücklicherweise keine Brüche und keine inneren Verletzungen. Allerdings sei ihr Gesamtzustand weiterhin besorgniserregend.

