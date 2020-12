Ahlbeck

Die Polizeiinspektion Anklam führte vom 24. bis 27. Dezember täglich zusammen mit der Bundespolizei verstärkte Kontrollen an den im Landkreis Vorpommern-Greifswald befindlichen Grenzübergängen zum Nachbarland Polen durch. In Ahlbeck auf der Insel Usedom wurden die ein- und ausreisenden Personen auf die aktuellen Regelungen der Corona-Landesverordnung sowie der Quarantäneverordnung hingewiesen.

Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag waren jeweils zwölf Kräfte der Polizeiinspektion Anklam sowie zwei Kräfte der Bundespolizei im Einsatz. Am Heiligabend waren 21 Kräfte der Landespolizei und acht Bundespolizisten im Einsatz. Bei der Ausreise wurden an Heiligabend 110 Fahrzeuge, am 25. und 26. Dezember wurden zwölf bzw. 35 Fahrzeuge kontrolliert, bei der Einreise waren es an Heiligabend 77 Autos, am 25. Dezember 16 und am 26. Dezember 39 Autos, die kontrolliert wurden. Insgesamt 37 Fahrzeugführer verzichteten daraufhin auf den beabsichtigten Ausflug nach Polen bzw. auf die Einreise nach Deutschland. Ansonsten wurden nur vereinzelt Verstöße gegen die digitale Anmeldepflicht festgestellt.

Ab Montag Geschäfte und Hotels in Polen geschlossen

Ausreisende mit Wohnsitz in MV wurden auf die grundsätzliche Pflicht zur zehntägigen Quarantäne bei Rückkehr sowie die unmittelbare Kontaktaufnahme mit dem für ihren Wohnort zuständigen Gesundheitsamt hingewiesen, sofern sie keine Berufspendler waren. Bei Einreisenden wurde das Vorhandensein einer digitalen Einreiseanmeldung bzw. die Notwendigkeit einer Quarantäne geprüft.

Ab Montag, den 28. Dezember, sind in Polen die Hotels zu, die meisten Läden ebenfalls. Das Nachbarland macht im Kampf gegen die Corona-Pandemie weitgehend dicht. Das betrifft auch den polnischen Teil auf der Insel Usedom, darunter Swinemünde. Silvester gilt zu bestimmten Zeiten unter anderem eine Ausgangssperre.

Von Cornelia Meerkatz