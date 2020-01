Polizeistation Züssow hat neue Kontaktbeamtin

Züssow

Ob Verkehrsunfall im Morgengrauen oder ein nächtlicher Brand, ob Diebstahl oder Schlägerei, Wohnungseinbruch oder Streitigkeiten unter Nachbarn, Polizeihauptmeisterin Dörte Schmelzer ist nichts Menschliches fremd. In ihrer langjährigen Beamtenlaufbahn ist die 50-Jährige schon mit allen möglichen Vorkommnissen und Straftaten in Berührung gekommen, die letzten sechs Jahre im Polizeirevier Wolgast. Eine gute Voraussetzung für eine Tätigkeit auf dem platten Land: Seit November verrichtet sie ihren Dienst als neue Kontaktbeamtin (KOB) in der Polizeistation Züssow. Die gebürtige Wolgasterin ist damit Nachfolgerin von Oberkommissar Wilfried Suckow und jetzt Kollegin von Hauptmeister Thomas Dinse, der bereits seit 15 Jahren in Züssow als KOB arbeitet. Ein Traumjob abseits aller Bösewichte?

Mitnichten! „In Züssow ist es natürlich ruhiger als in der Stadt“, berichtet Schmelzer von ihren ersten Wochen in der kleinen Polizeistation. Als KOB soll sie in erster Linie losgelöst von exekutiven Aufgaben den Kontakt zu Bürgern halten, als Ansprechpartner bei Problemen dienen und auch einen kurzen Draht zu Ämtern, Institutionen bis hin zu Firmen haben. Doch eigentlich unterscheidet sich ihre Arbeit nicht besonders von der in einem großen Revier. „Wir fahren zu Verkehrsunfällen raus, kümmern uns um Sachbeschädigungen, Körperverletzungen, machen ganz normale Ermittlungsarbeit, vollziehen Haftbefehle, leisten Amtshilfen und kümmern uns auch mal um eine Katze auf’m Baum, wenn es sein muss“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Von der Facharbeiterin zur Polizeibeamtin

Das Gute an der Arbeit in der Station: In der Regel startet der Dienst für die beiden Vollzugsbeamten früh um sechs oder auch mal gegen Mittag und endet dann je nach Beginn am Nachmittag oder spätestens abends. Die nächtlichen Einsätze hat Dörte Schmelzer quasi an den Nagel gehängt. „26 Jahre Wechselschicht mit Früh-, Spät- und Nachtdiensten reichen. Man wird ja nicht jünger“, sagt sie und blickt auf eine Zeit mit vielen Herausforderungen zurück. Die gelernte Facharbeiterin für Tierproduktion kam erst nach der politischen Wende zur Polizei. „Die Milchviehanlage in Zinnowitz, in der ich arbeitete, machte 1991 dicht“, berichtet Schmelzer. Zwei Jahre lang habe sie danach früh morgens die OSTSEE-ZEITUNG ausgetragen, war als Zustellerin tätig. Noch heute ist sie daher mit ihrer Heimatzeitung verbunden – liest sie täglich ganz zeitgemäß auf dem Tablet. Doch 1993 kam der Zeitpunkt, an dem sie noch einmal etwas Neues wagen wollte. Der Polizeiausbildung in Waldeck folgten mehrere Dienststellen, bis sie 2013 nach Wolgast wechselte, wo sie bis Ende Oktober 2019 arbeitete. Nach Jahren der Wechselschicht freute sich Dörte Schmelzer, fortan einen geregelten Tagesablauf genießen zu können.

Leuten fehlt es oft an Respekt

Langeweile komme dabei trotzdem nicht auf. „Im Prinzip sind wir immer abrufbereit. Kommt ein Anruf oder ein Funkspruch, geht’s auch schon los.“ 13 Gemeinden mit rund 12 000 Einwohnern gehören zum Einzugsbereich der Polizeistation Züssow. Sie ist eine von 15 im Bereich der Polizeiinspektion Anklam, die allesamt mit zwei Beamten besetzt sind. Und herrscht mal Not am Mann im Revier Wolgast – etwa wegen Krankheit und Urlaub, geht es mit dem Streifenwagen auch zum Einsatz in Richtung Herzogstadt. Was Dörte Schmelzer und Thomas Dinse dann vor Ort erwartet, ist meistens Überraschung – allerdings selten mit Spaßeffekt. Verkehrsunfälle mit mehreren Toten, wie es sie in jüngster Vergangenheit mehrfach im Landkreis Vorpommern-Greifswald gab, seien Erlebnisse, die man so einfach nicht wegstecken kann. „In einem Jahr hatte ich mal 18 Tote. Danach habe ich aufgehört zu zählen“, verdeutlicht Hauptmeister Thomas Dinse den Ernst der polizeilichen Tätigkeit. „Zudem haben wir es bei unseren Einsätzen häufig mit einer schwierigen Klientel zu tun“, ergänzt Schmelzer. „Wir müssen uns permanent mit Leuten auseinandersetzen, werden nicht selten angegriffen. Es fehlt an Respekt“, sagt die Polizeihauptmeisterin. Doch was auch immer vorgefallen sei, müsse am Ende vernünftig geklärt werden. „Mein Ziel ist deshalb immer, deeskalierend zu wirken. Ich versuche zu ergründen, warum einer so und nicht anders gehandelt hat“, so Schmelzer. Wenn sich am Ende dann jemand für das offene Ohr und die ruhige Art bedankt, sei das ein schöner Lohn.

Von Petra Hase