Polnisch für Anfänger auf dem Greifswalder Marktplatz

Polnisch ist nicht die einfachste Sprache, sagt Robert Dudek. Er ist einer von mehreren polnischen Verkäufern, die jede Woche auf dem Marktplatz Obst, Gemüse oder Gebäck an die Greifswalder bringen. Meistens auf Deutsch.

Viele Polen sprechen deutsch, nur wenige Deutsche polnisch

Am 4. Februar ändert sich das für einen Tag. Ab 12 Uhr lädt das Interreg-Projekt „Nachbarspracherwerb von der Kita bis zum Schulabschluss - der Schlüssel zur Kommunikation in der Euroregion Pomerania“ zum kulturellen und sprachlichen Austausch ein. Geplant sind neben traditionellen Marktschreien auf Polnisch um 13.30 Uhr auch verschiedene Wettbewerbe. Zudem ist der Kabarettist Steffen Möller zu Gast, der seit 1994 in Polen lebt und in seinem 2008 erschienenen Buch „Viva Polonia – Als deutscher Gastarbeiter in Polen“ über die Mentalität und Erfahrungen im Nachbarland berichtet.

„Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass wir ein Grenzgebiet sind. Wir haben Beziehungen zu verschiedenen polnischen Städten. In den Krankenhäusern in Greifswald, Pasewalk oder Ueckermünde arbeiten viele Polen und Polinnen. Viele sprechen deutsch, aber nur wenige Deutsche sprechen polnisch“, erklärt Achim Froitzheim, Landkreissprecher, den Grund für die Veranstaltung. Durch Alltagssituationen wie dem Einkaufen auf dem Markt sollen die Besucher der polnischen Kultur und der Sprache näher kommen, so der Sprecher weiter.

Förderung der polnischen Sprache

Mit dabei sein werden auch die beiden Botschafter von „Polnisch liegt nahe“, Oberbürgermeister Stefan Fassbinder und Landrat Michael Sack. Sie werden sich mit den Bürgern über die Bedeutung der deutsch-polnischen Nachbarschaft austauschen. Bestandteil der Kampagne „Polnisch liegt nahe“ ist die Förderung der polnischen Sprache. Allein in der Hansestadt leben aktuell 568 polnische Bürger, die ihren Hauptwohnsitz in Greifswald gemeldet haben.

Am Interreg-Projekt beteiligen sich sieben deutsche und polnische Projektpartner, darunter die Stadtverwaltung Stettin als Leadpartner, die Universität Greifswald, der Landkreis Vorpommern-Greifswald, der Landkreis Uckermark und die Regionale Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie Mecklenburg-Vorpommern e.V. Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung der Europäischen Union gefördert.

