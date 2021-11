Polnische Grenze: Vorpommern-Greifswald bereitet sich auf weitere Geflüchtete vor 

Greifswald/Usedom

Vor gut drei Wochen klingelte bei Ibrahim Al Najjar am Abend das Telefon. Ob er etwas Essen und Trinken besorgen könnte, wurde der Integrationsbeauftragte des Landkreises gefragt. Denn gegen 21 Uhr werden 14 Geflüchtete in der Greifswalder Flüchtlingsunterkunft ankommen, die von Belarus über die polnische Grenze nach Deutschland gekommen sind und so gut wie nichts bei sich haben. Al Najjar kaufte Brot, Käse und Wasser für sie ein und brachte es zur Brandteichstraße.

Seit August versuchen Tausende Migranten, die polnische Grenze zu überqueren. Allein in MV wurden bis letzte Woche Donnerstag über 1000 Geflüchtete von der Polizei aufgegriffen. Hinter ihnen liegt häufig eine anstrengende und gefährliche Flucht. „Wenn sie hier ankommen, sind sie schwach, unterernährt und brauchen medizinische Hilfe“, sagte Ibrahim Al Najjar am Montag während der Sitzung des Netzwerkes Migration, zu der sich Vertreter der Polizei, der Stadt und des Landkreises trafen.

Landrat: „Es sind weiterhin viele Menschen unterwegs“

Von den 14 Geflüchteten, die in die Brandteichstraße untergekommen sind, wurden elf positiv auf das Coronavirus getestet. „Sie suchen Schutz bei uns. Sie werden durch Diktatoren wie Lukaschenko (Belarus‘ Staatsoberhaupt, Anm. d. Red.) als Waffe genutzt. Sie werden bedroht und erpresst. Das ist eine Schande“, fand Al Najjar deutliche Worte.

Die Lage an der polnischen Grenze spitzt sich immer weiter zu. Wurden im August noch über 100 Geflüchtete in MV durch die Beamten festgestellt, waren es im Oktober bereits 600. „Es sind weiterhin viele Menschen unterwegs. Als Landkreis müssen wir uns nun vorbereiten“, sagte Landrat Michael Sack (CDU), der davon ausgeht, dass sich die Situation für die Geflüchteten auf der Route über Polen bis nach Deutschland mit Beginn des Winters noch weiter verschlechtern wird.

Großteil der Geflüchteten stammt aus Irak, Iran und Syrien

Im Oktober wurden dem Kreis insgesamt 43 Geflüchtete an den Standorten Anklam, Greifswald, Torgelow und Wolgast zugeordnet. Nun sollen in den Flüchtlingsunterkünften in Vorpommern-Greifswald weitere Kapazitäten geschaffen werden. So sollen einige der Geflüchteten, die sich bereits seit Längerem in Deutschland befinden und einen entsprechenden Status haben, in Wohnungen untergebracht werden, damit es wieder mehr freie Plätze in den Unterkünften für die noch kommenden Asylbewerber gibt.

Auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind für das Jugendamt des Landkreises mittlerweile wieder häufiger Thema. Zuletzt waren darunter Jugendliche aus dem Irak, Somalia und Afghanistan, die über die polnische Grenze nach MV gekommen sind. Sie seien häufig ebenfalls in einem schlechten gesundheitlichen Zustand nach der Ankunft.

Ein Großteil der Geflüchteten würde aus dem Irak, Iran und Syrien kommen, sagte Igor Weber, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Pasewalk, während des Treffens. Bis zu elf Stunden dauere die Fahrt durch Polen, häufig ohne auch nur einmal anzuhalten. Dabei bekommen die Geflüchteten nur etwas Wasser, so Weber weiter. Wie menschenunwürdig die Schleuser dabei vorgehen, zeigte sich vor einer Woche, als die Bundespolizei in Vorpommern-Greifswald einen Transporter stoppte, in dem 19 Männer, zehn Kinder und zwei Frauen zusammengepfercht wurden. Die Kinder trugen verschlissene und feuchte Schuhe, der Allgemeinzustand sei schlecht gewesen.

DRK stellt Kleidung zur Verfügung

Während die Beamten anfangs noch eigens ausrangierte Kleidung für die Geflüchteten sammelten, stellt mittlerweile in Absprache mit der Bundespolizei auch das DRK Kleidung zur Verfügung. Ein Großteil der festgestellten Geflüchteten stelle ein Asylgesuch, berichtete Weber. Ein entscheidender Punkt: Denn wenn sie keinen Asylantrag stellen, weil sie von Deutschland aus in ein anderes Land wie etwa Frankreich wollen, werden bestimmte Kosten nicht übernommen.

„Wir hatten einen Iraker, der in der Neurologie der Unimedizin operiert werden musste. Weil kein Asylverfahren eingeleitet wurde, konnte der Landkreis die Kosten nicht übernehmen“, berichtete der Integrationsbeauftragte Ibrahim Al Najjar, der sich nun um die Kostenübernahme für den Mann bemüht. Wie viele Geflüchtete noch nach Vorpommern-Greifswald kommen werden, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Von Christin Lachmann