Vorpommern

Vor 100 Jahren, am Morgen des 13. März 1920, erschütterte der Putsch des Politikers Wolfgang Kapp und des Reichswehrgenerals Walther Freiherr von Lüttwitz die junge Weimarer Republik. Sie wollten die junge Demokratie zerschlagen. Am Nachmittag des gleichen Tages riefen die Gewerkschaften zum Generalstreik gegen Kapp und Co. auf. Die Reichswehr hatte sich geweigert, gegen die Putschisten vorzugehen, die Regierung von Kanzler Gustav Bauer ( SPD) war aus Berlin geflohen.

Nach dem Urteil des Historikers Martin Schaubs kann „ Pommern als die vielleicht am besten auf den Staatsstreich vorbereitete Provinz angesehen werden.“ Ein großer Teil der Gutsherren war demnach mindestens über den Putsch informiert. Die Situation im Land am Meer war bereits Anfang 1920 angespannt. Landarbeiter streikten in Pommern für höhere Löhne und den Acht-Stunden-Tag. Sie forderten zudem, dass die „Baltikumer“ (sie hatten im Baltikum gegen die russische Rote Armee gekämpft und lebten nun als Söldner auf den Gütern) verschwinden sollten. 577 waren es laut Klaus Schreiner, der sich eingehend mit dieser Situation befasst hat, allein im Kreis Franzburg.

Kreis Franzburg war Zentrum der Streiks

In Prohn kam es einen Tag nach dem Putsch zu einem Aufstand von etwa 400 Landarbeitern, die einen Aktionsausschuss bildeten und sich bewaffneten. In Klausdorf, Batevitz und Hohendorf wurden Gewehre und Munition beschlagnahmt, und in Nisdorf forderten Arbeiter die Rücknahme von Kündigungen durch die Gutsbesitzerin, um Beispiele aus dem Raum Stralsund zu nennen.

Laut Klaus Schreiner, der sich intensiv mit der Situation befasst hat, wurden zwischen dem 13. und 26. März 1920 etwa 85 Prozent des bis zur Peene reichenden Regierungsbezirks Stralsund „mit Ausnahme von Wolgast, Richtenberg, großer Teile Rügens und einiger Landgebiete des Kreises Grimmen“ vom Generalstreik erfasst.

Im Ratskeller von Bergen hatte der Landrat eine 30 Mann starke Eingreiftruppe stationiert Quelle: Sammlung André Farin

Rügens Landrat Freiherr von Maltzahn und sein Stellvertreter Friedrich Karl von Zitzevitz warnten indes vor „unverantwortlichen Streikhetzern“, gegen die „mit aller Schärfe“ vorgegangen werde. Auf Kosten des Landkreises organisierten sie eine 30 Mann starke Truppe, die im Ratskeller stationiert wurde. Unter dem Befehl des Leutnants von Lübben sollten diese Soldaten für Ruhe im Ort sorgen und mögliche Streikende festsetzen.

Protestegegen Verhaftungen

Der Kreistag veröffentlichte im Rügenschen Kreis- und Anzeigeblatt einen Aufruf mit einer „dringenden Bitte“ an Rügens Bevölkerung. Sie möge sich in der Zeit des Streiks „völlig politisch neutral und ruhig verhalten“, weil man die Entwicklung der Berliner Verhältnisse noch nicht richtig einschätzen konnte. Das sahen Vertreter von Gewerkschaften, des Landarbeiterverbandes und der Bauarbeiter anders.

Aufruf zum Generalstreik 1920 Quelle: Sammlung André Farin

Im Kreis Franzburg durchsuchten Landarbeiter Güter nach Waffen, es kam zu Zusammenstößen mit Putschisten, so in Hohenbarnekow und Neumühl. Bewaffnetes Zentrum der Landarbeiterbewegung im Kreis Greifswald war Wusterhusen. Im benachbarten Brünzow gewannen die Arbeiter ein größeres Gefecht.

Garnisonenunterstützten Putschisten

Die Putschisten kontrollierten in den ersten Tagen die größeren Städte. Die hier stationierten Reichswehrverbände hielten zu Kapp. Der Greifswalder Garnisonskommandeur Major Freiherr von Hammerstein übernahm am 13. März die Gewalt. Einen Tag später ließ er seine Truppen durch die Stadt marschieren. Von Hammerstein verbot eine Arbeiterversammlung am 14. März, und als diese doch stattfand, ließ er sie nach nicht einmal zwei Stunden auflösen. In Stralsund gründeten Vertreter der MSPD (Mehrheitssozialistische Partei Deutschlands), USPD (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands) und der KPD am 13. März einen Aktionsausschuss. Einen Tag später beantragten 13 sozialdemokratische Mitglieder einen Sondersitzung der Bürgerschaft. Es kam zu Verhaftungen von Arbeitern. Insgesamt verliefen die ersten 48 Stunden aber eher ruhig.

Am 16. März nahm der Kampf gegen die Putschisten schließlich Fahrt auf. In Barth und Stralsund beispielsweise begannen Generalstreiks, der in der Hauptstadt des Regierungsbezirks bis zum 25. März dauerte.

Eskalation nachScheitern des Putsches

Am 17. März war der Putsch vor allem am größten deutschen Generalstreik gescheitert, Kapp floh nach Schweden. Martin Schaubs schätzt ein, dass erst jetzt die Lage in Pommern eskalierte, in Stralsund bewaffneten sich Arbeiter. In Greifswald begann jetzt ein Generalstreik. Am 18. März gab es in der Universitätsstadt eine Schießerei. Bei einer Demonstration auf dem Greifswalder Markt am 20. März wurden fünf Bürger erschossen, als Reichswehr und Zeitfreiwillige gegen die Versammelten vorgingen. Sieben Tage später endete der Streik in Greifswald, Garnisonskommandeur Major von Hammerstein wurde abkommandiert. In anderen Orten des Regierungsbezirks Stralsund wie Grimmen, Loitz und Tribsees, war zu diesem Zeitpunkt die Arbeit bereits wieder aufgenommen worden.

Am 26. März trat die Regierung von Kanzler Gustav Bauer zurück. Auf ihn folgte Hermann Müller (ebenfalls SPD).

Von Eckhard Oberdörfer