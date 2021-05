Vorpommern

Der Trend zu einer nachhaltigeren Lebensform und einer gesunden Ernährung mit regionalen Produkten hat sich gerade auch in der Pandemie noch mal verstärkt. Der Verein PommernArche hat mit dem PommernMarktPlatz nun eine erste virtuelle B2B Handelsplattform geschaffen, die die Erzeuger vereinen soll, um einen höheren Bekanntheitsgrad der Produkte zu erzielen und somit auch Möglichkeiten zur gemeinsamen Absatzsteigerung schaffen soll.

„Diese setzt ganz klar auf regional erzeugte Produkte aus Vorpommern. Wir wollen gemeinsam den Startschuss für Erzeugerinnen und Erzeuger sowie Verkaufsstellen geben, sich online zur Vermarktung ihrer Produkte zu vernetzen“, sagt der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe. Er gab am Freitag in Ranzin den Startschuss für das Projekt, indem er als symbolisches Zeichen für Aufbruch und Wachstum und zur Würdigung des an diesem Tag erstmals stattgefundenen „Tages der Streuobstwiese“ einen Apfelbaum der regionalen alten Sorte Pommerscher Krummstiel pflanzte, der zudem noch zum pommerschen Kulturerbe zählt.

Gemeinsames Marketing für heimische Erzeuger

„Es geht darum, die Produkte aus der Region wieder wertzuschätzen. Wenn man der Qualität vertraut, kommt am Ende auch eine Wertschöpfungskette heraus“, meint Harry Glawe. Als Meilenstein auf dem Weg zu einer gesunden und regionalen Versorgung sieht die PommernArche das Projekt, das außerdem auch nachhaltig die regionale Wirtschaft voranbringt. „Kleine regionale Erzeuger sind oftmals überfordert, wenn sie ihre Produkte auch selbst vermarkten sollen“, erklärt Projektleiterin Friz Fischer.

Neben gemeinsamen Marketingaktivitäten soll dann so beispielsweise auch ein Regionalladen heimische Produzenten unter einem Dach vereinen oder logistische Lösungen für die Verbindung zwischen Erzeugern und Verkaufsstellen geschaffen werden. „Auf dem Weg zur Nachhaltigkeitsregion muss der ländlichen Wirtschaft in Pommern mehr Kraft gegeben und engagierten Erzeugern ein nachhaltiger Vertrieb ermöglicht werden“, erklärt Friz Fischer.

Aus der Region in die Tüte

Eine weitere Idee ist die PommernTüte, in der Erzeuger und Verarbeiter aus Vorpommern ihre regionalen Erzeugnisse des täglichen Bedarfs an unterschiedlichen Verkaufsorten im PommernArche-Verbund gemeinsam dem Endverbraucher anbieten. So können beispielsweise der Rügener Apfel, das Greifswalder Brötchen mit der Milch aus Grimmen dann vielleicht bald gemeinsam in einem Paket über den Stralsunder Verkaufstresen gehen oder nebeneinander ein PommernRegal bestücken.

„Die PommernArche gibt durch den PommernMarktPlatz den Erzeuger ein regionales Gesicht, steigert die Wettbewerbsfähigkeit und stärkt nachhaltig die Region Vorpommern im Land“, lobte der Minister die Initiative. Daher unterstützt das Wirtschaftsministerium das Projekt mit einer Förderung von 60 000 Euro aus dem Europäischen Sozialfonds.

Auch der Endverbraucher profitiert

Die Ziele sind klar definiert:Erzeuger sollen entlastet werden, da sie vorhandene Betriebswege nutzen können. Geschäftspartner, beispielsweise aus dem Gastgewerbe und Handel, finden hier gezielt eine Auswahl regionaler Produkte, wovon letztendlich auch der Endverbraucher profitiert, der in den wohnortnahen Verkaufsstellen auf unterschiedlichste Produkte seiner Region zurückgreifen kann und damit den Bekanntheitsgrad und den Absatz lokaler Erzeugnisse stärkt.

Mit der Handelsplattform PommernMarktPlatz folgt die PommernArche dem Beispiel der Mecklenburgischen Schweiz. Demnächst ist solch ein Regionenportal auch für Wismar vorgesehen und zukünftig ein Austausch der Angebote zwischen den Regionen möglich werden. PommernArche ist die erste Regionalinitiative in MV, die Ihre Region – ganz Vorpommern vom Darss bis zur Oder – auf der neuen Landesplattform Markt MV abbildet.

Die PommernArche bietet für interessierte Anbieter in den kommenden Monaten Schulungen und Workshop an. Für den 12. Mai ist dann eine Einführung für das Handling der Plattform PommernMarktPlatz geplant. Im Juni startet eine Workshopserie zum Thema „Logistik – Problemstellungen und gemeinsame Lösungen in Vorpommern“. Anmeldungen können über pommernarche@aol.com vorgenommen werden.

