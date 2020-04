Vorpommern

Eine Krise der Fischerei gab es schon im Kaiserreich, in den letzten Jahren wurde sie geradezu zum Dauerzustand.

Vor etwa 100 Jahren ging es den Fischern indes vergleichsweise gut. Deutschland hungerte im Ersten Weltkrieg, Fisch war darum begehrt. Wirtschaftlich war das eine gute Zeit trotz Zwangsbewirtschaftung der Ernährung. Denn die Preise lagen am Ende des Waffenganges vergleichsweise hoch, der Absatz war gesichert. Fischer galten sogar als in der Bevölkerung als Kriegsgewinnler. Als es im Mai 1919 zu weiteren Preiserhöhungen kam, stürmte eine aufgebrachte Menschenmenge den Stralsunder Fischereihafen, plünderten Fänge, auch Räuchereien.

Anzeige

An sich waren diese Preiserhöhungen gerechtfertigt, schätzt Susanne Raillard ein, die sich intensiv mit der Geschichte der Küstenfischerei in Mecklenburg und Vorpommern befasst hat. Denn die Preise für Betriebsmittel wie Netze und Stiefel waren drastisch gestiegen.

Rentenmark brachte nächste große Krise

Die Inflation Anfang der 1920er Jahre stürzte die Fischerei in die nächste große Krise. „Die eigentliche Katastrophe für die Küstenfischerei brachte die Einführung der Rentenmark im November 1923“, so Raillard. Alles Geld war durch die Inflation futsch, eine Rentenmark entsprach 1,1 Billionen Papiermark. Wegen des über drei Monate langen Winters hatten die Fischer nach der Währungsreform lange keine Einnahmen. Angebotene Kredite hatten kurze Laufzeiten und hohe Zinsen.

Noch ärmer als im Kaiserreich

Wilhelm Dröscher, der umtriebige Geschäftsführer des Reichsverbandes deutscher See- und Küstenfischer, sprach 1924 von einer wirtschaftlichen Notlage, „wie es sie selbst in den Zeiten der sprichwörtlichen Armut der Fischer in der Vorkriegszeit“ nicht gab. Er kritisierte „die Überproduktion an Fischen infolge zu starker Entwicklung der Fischereiflotte nach Zahl der Fischer und Fahrzeuge mit Verstärkung der Motoren bei nicht genügendem Absatz und bei gleichzeitig ungehemmten Einfuhren aus dem Ausland.“

Sassnitz erwies sich als innovativ

Der Ruf nach Subventionen und Zöllen wurde laut, um sich insbesondere gegen skandinavische Konkurrenz zu wehren. Es gab Anzeichen von Überfischung. Ideen, gemeinsam zu sortieren, zu verwerten und zu vermarkten, um besser zu verdienen, setzen sich nur im Ausnahmefall durch. So in Saßnitz 1928 bei der Gründung einer Fischereibetriebsgenossenschaft Rügen durch Genossenschaften, örtliche Fischhändler und die Gemeinde Saßnitz. Vier Jahre zuvor scheiterte ein Vorhaben des Fischereiverbandes für eine gemeinsame Verkaufsstelle mit Kühlhaus in Stettin und Generalniederlassung in Berlin.

1931: in Ribnitz Gleichstand bei Berufs- und Nebenerwerbsfischern

Kritisiert wird immer wieder mangelnde Qualifikation. In der freien Ostsee konnte jeder fischen, es gab kein einheitliches Vorgehen der Länder, Städte und Ämter an der Ostsee. Nebenerwerbsfischer machten den Berufsfischern zu schaffen. So konnte jeder in Ribnitz im Binnensee, im Saaler Bodden und der Recknitz gegen eine Gebühr fischen. 1931, also mitten in der Weltwirtschaftskrise, gab es in der mecklenburgischen Stadt genauso viele Berufs- wie Nebenerwerbsfischer, darunter Gärtner, Maurer, Schlachter und Schuhmacher. Im gleichen Jahr konstatierte der Fischerverband Vorpommern und Rügen: „Der jetzige Zustand, bei dem jeder Wohlfahrtserwerbslose zum Berufsfischer zugelassen werden kann, bedeutet den Ruin.“

Wieck hatte im Kreis Greifswald die meisten Fischer

Im Verwaltungsbericht des Kreises Greifswald für den Kreisausschuss für das Jahr 1929 heißt es, dass es am 1. April 1928 insgesamt 312 Berufs-, 59 Nebenfischer, 20 Gehilfen und 21 Anteilfischer im Kreis ( Usedom gehörte nicht dazu) in den zehn Fischereiorten gebe. Mit 113 gab es im noch nicht zu Greifswald gehörenden Wieck (113) die meisten, vor Freest (88), Lassan (39) Lubmin, Spandowerhagen (je 35), Kröslin (33) und Hollendorf (32). Aal, Hechte und Flundern gebe es ausreichend. Der Brotfisch Hering sei in den letzten Jahren ausgeblieben, auch wenn es Anzeichen gebe, dass es wieder besser werde. Die Fischerei mit Motorschiffen in der freien Ostsee habe sich ungewöhnlich stark ausgedehnt – Flunder, Scholle, Steinbutt und Kliesche nahmen stark ab.

Flundern wirtschaftlich die wichtigsten Fische

Die Flotten aus der westlichen Ostsee wichen darum nach Osten für den Plattfischfang aus und nutzen dafür vor allem Saßnitz als Hafen. Das machte besonders den Wieckern, Freestern und Spandowerhägern zu schaffen. Die Flunder war zeitweise der wichtigste Fisch der hiesigen Fischer vor dem Hering, dessen Fangmenge stark schwankte. Vorpommern und Rügen sowie Hinterpommern holten über 90 Prozent der Flundern an der deutschen Ostsee aus dem Wasser. Da der Plattfisch mehr Geld als der Hering brachte, stehe die „ Flunder in der deutschen Ostseefischerei an erster Stelle“, heißt es einem Gutachten von 1931. Dabei landete man in Deutschland 1928 die doppelte Menge im Vergleich zu 1918 an, vor allem dank der besseren Technik.

Ein Fischfangverbot für die südliche Ostsee gab es nicht

1929 wurden Mindestmaße für Flundern international eingeführt, eine Schonzeit für sie gab es anders als bei Schollen erst ab 1935. Und schon gar kein generelles Fischfangverbot für die gesamte südliche Ostsee, wie es immer wieder im Zusammenhang mit der Geburtsstunde der Freester Fischerteppiche, so auch im Internetlexikon Wikipedia, behauptet wird. Dieser Nebenerwerb war gewiss eine geniale Idee, um den Fischern zu helfen, hatte aber nichts mit einem Fangverbot zu tun (siehe Kasten).

Die Fischerteppiche Um die extreme Notder Fischer nach den strengen Winter 1928/29 zu lindern, wurde auf Initiative von Landrat Werner Kogge ( SPD) im Kreis Greifswald mit der Teppichknüpferei in Lubmin und Freest als Nebenerwerb begonnen. Auf Ratschlag des Greifswalder Textilkaufmanns Grygiel entschied man sich gegen die Alternativen Hühnerzucht, Korbflechten und Spargelanbau. Das Geld reichte zunächst für 40 Webstühle, ab März liefen Kurse, Weihnachten waren die ersten Teppiche fertig. Sie ließen sich gut verkaufen, es gab rasch auch aus dem Ausland Bestellungen. Mit Rudolf Stundl hatten die Fischer einen exzellenten Lehrer.

Stralsund verschlief Zahlung von Notstandsgeldern

Die Lage der Fischer verschlechterte sich indes weiter, auch durch einen außergewöhnlich strengen Winter, sodass 1928 in Preußen (in Mecklenburg nicht) erstmals Notstandsgelder für Bedürftige und nicht nur Kredite durch das Land, die Provinz Pommern und die betroffenen Kreise (im Regierungsbezirk Stralsund Greifswald, Grimmen, Rügen und Franzburg-Barth) bereitgestellt wurden. Der Stadtkreis Stralsund „verschlief“ die Aktion. Es kam zu Protesten der Betroffenen, letztlich floss auch hier Geld.Die Provinz Pommern gab für Beihilfen 600 000 Reichsmark, die vorpommerschen Kreise 227 000, davon allein Rügen 87 600, für 489 betroffene Familien.

Von Eckhard Oberdörfer