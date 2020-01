Pommersches Landesmuseum: Große Projekte, wenig Ressourcen

Greifswald

Lange hat es gedauert: Wer das Pommersche Landesmuseum in Greifswald in den vergangenen Jahren besuchte, gewann den Eindruck, dass die Geschichte dieses Landesteils nur bis Ende des 19. Jahrhunderts reicht. Mit der beginnenden Industrialisierung in Stettin und der Entwicklung des Badetourismus an der Ostseeküste bricht die Ausstellung zu Pommerns Vergangenheit abrupt ab. Nun soll endlich im Herbst 2020 die landesgeschichtliche Ausstellung mit Blick auf das spannende 20. Jahrhundert vollendet werden. „Dass wir erst jetzt den dritten Teil der landesgeschichtlichen Ausstellung umsetzen können, lag daran, dass wir die zugesagten Mittel aus der Förderperiode 2014 bis 2021 so spät erhalten haben“, begründete der Direktor des Museums, Uwe Schröder, die Verzögerungen.

Rund 1,4 Millionen Euro erhält das Landesmuseum für den Ausstellungsteil, der auf etwa 400 Quadratmetern einen Bogen über das an Systembrüchen reiche 20. Jahrhundert schlägt. Über das EU-Projekt „Gemeinsames Erbe, gemeinsame Zukunft. Die pommerschen Zentralmuseen präsentieren die Geschichte und Kultur Pommerns gemeinsam“ wird parallel im Nationalmuseum Stettin die Ausstellung zum 17. und 18. Jahrhundert modernisiert.

Ausstellung dokumentiert Systembrüche

Das 20. Jahrhundert mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, dem gewaltigen Bevölkerungsaustausch, den Systembrüchen bis hin zum Beitritt Polens zum Schengener Abkommen 2006 bedeutete für die Region die vielleicht größte Zäsur in ihrer Geschichte, wie Schröder sagte. Neben aussagekräftigen Ausstellungsobjekten – wie ein Kompass, der die missglückte Flucht einer DDR-Familie über die Ostsee in den Westen dokumentiert, oder ein zum Kochtopf umfunktionierter Stahlhelm – soll den Besuchern vor allem über biografische Zugänge die Geschichte erlebbar gemacht werden.

„Wir haben Menschen im polnischen Teil Pommerns in ihren Wohnungen besucht, die aus ihren Biografien berichten“, so Schröder. Dass diese Menschen nun mit ihren Geschichten in ein deutsches Museum kommen, sei großartig. Ebenso fließen 13 Zeitzeugenberichte von jüdischen Pommern aus dem Shoah-Archiv ein, das der bekannte Regisseur Steven Spielberg 1994 initiierte. Allein von 1994 bis 1999 zeichnete die von Spielberg gegründete Organisation an die 52 000 Interviews in 56 Ländern und 32 Sprachen auf, um das Erinnern an den Holocaust wachzuhalten.

Polnische Historiker arbeiteten an Ausstellung mit

Für die Ausstellungsmacher ist der dritte landesgeschichtliche Teil ein gewaltiger Kraftakt, spiegelt sich in ihm wie unter einem Brennglas die europäische Geschichte: Die Flüchtlingsbewegungen im Zuge des Zweiten Weltkrieges, Pommern in der DDR bis hin zur Leugnung der als revanchistisch geltenden Regionen-Bezeichnung, Pommern in der BRD mit seinen Landsmannschaften sowie die Neu-Pommern, die nach Kriegsende teils aus der Ukraine und Sibirien in der heutigen Wojewodschaft Westpommern heimisch wurden. „Eine Besonderheit war, dass den Ausstellungsteil zur Wojewodschaft Westpommern polnische Historiker erarbeitet haben“, sagte Schröder.

Auch personell ist die Ausstellung für das Museumsteam im Jahr 2020 eine Herausforderung. Und sie ist nicht die einzige. Im November gab der Haushaltsausschuss des Bundestages seine Zustimmung für zusätzliche 1,7 Millionen Euro für die Galerie der Romantik. Nach einem, wegen der rasant gestiegenen Baupreise erzwungenen Planungsstopp des bislang mit fünf Millionen Euro finanzierten Prestige-Projektes laufen im Januar wieder die Planungen an. „Wir haben zwei Mitarbeiter, die sich mit der landesgeschichtlichen Ausstellung befassen, zwei weitere Mitarbeiter, die die Galerie der Romantik planen“, so Schröder. Insgesamt beschäftigt das Pommersche Landesmuseum zwölf Mitarbeiter. „Unsere Kraft ist begrenzt.“ Und so steht schon jetzt fest, dass es zur Eröffnung der Ausstellung zur Pommerngeschichte keinen Ausstellungskatalog geben wird. Er wird erst 2021 folgen.

Feininger-Schau wird letzte vor Umbau zur Romantikgalerie

Trotz der zwei Riesenprojekte plant das Museum für 2020 mit einer Sonderschau über Lyonel Feininger ein besonderes Ausstellungsschmankerl. Vor wenigen Monaten, und damit mehr als einhundert Jahre nach ihrer Entstehung, waren 30 Zeichnungen des weltbekannten deutsch-amerikanischen Malers nach Pommern und somit an den Herkunftsort zurückgekehrt. Unter dem Motto „ Lyonel Feininger. Baltic Memories. Zeichnungen, Aquarelle, Druckgrafik“ werden vom 4. April bis 5. Juli diese Werke wie auch der eigene Bestand an Feiningergrafiken gezeigt.

Die Feininger-Schau soll dann auch tatsächlich die letzte vor der Schließung der Gemäldegalerie sein. „Wir hoffen, dass wir noch 2020 mit dem Bau der Galerie der Romantik beginnen können“, sagte Schröder. Das Museum habe ein Interesse daran, so zügig wie möglich zu bauen, da die Entwicklung der Baupreise derzeit unberechenbar sei. Dass die Galerie der Romantik zum 250. Geburtstag Caspar David Friedrichs (1774-1840) geöffnet ist, daran hegt Schröder keinen Zweifel.

Kompass dokumentiert Flucht über die Ostsee Anhand von ganz unterschiedlichen Einzelexponaten will das Pommersche Landesmuseum die Geschichte Pommerns im 20. Jahrhundert erzählen. Ausgestellt wird unter anderem ein Kompass, der die missglückte Flucht der Familie von Thorvald Greif aus der DDR über die Ostsee dokumentiert. Der heute 80-Jährige wuchs bei seinem Vater in Baden-Württemberg auf. 1957 zog er zu seiner Mutter in die DDR, dort lernte er seine Frau Brigitte kennen. 1973 nutzte er einen Krankheitsbesuch bei seinem Vater in Baden-Württemberg zur Flucht aus der DDR. Als er jedoch seine Familie am 18.08.1974 mit einem Motorschlauchboot nachholen wollte, wurde er vor dem Treffpunkt auf Usedom abgefangen. Er und seine Frau kamen in Haft, die beiden Töchter ins Heim. Im November 1975 kam das Ehepaar Greif durch Freikauf in den Westen, vier Monate später erhielten die Töchter eine Ausreisegenehmigung.

Von Martina Rathke