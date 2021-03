Das Pommersche Landesmuseum in Greifswald sucht ab Mai einen neuen Direktor. Denn dann geht Gründungsdirektor Uwe Schröder in Rente. Durch die Corona-Pandemie wird die Wahl eines neuen Direktors allerdings erschwert. Den aktuellen Stand erfahren Sie hier.

Neuer Direktor für Pommersches Landesmuseum: So steht es um die Wahl

