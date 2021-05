Greifswald

Alles auf Anfang? Nach dem Weggang des langjährigen Direktors des Pommerschen Landesmuseum, Uwe Schröder, ist noch immer offen, wer dessen Nachfolge antritt. Trotz eines langwierigen Ausschreibungsverfahrens erhielt bislang keiner der Bewerber einen Zuschlag.

Dabei habe es durchaus geeignete Kandidaten gegeben, so der Vorwurf. Der Träger des Alternativen Nobelpreises, Michael Succow, hat sich nun an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gewandt und sein Unverständnis darüber zutage gebracht, dass der Vorsitzende der Historischen Kommission für Pommern und leidenschaftliche Kenner der Geschichte Pommerns, Haik Porada, nicht zum Zuge kam.

Merkel um Unterstützung gebeten

„Aus meiner Sicht und auch für viele aus der Region wäre Professor Dr. Haik Porada die ideale Besetzung und unter den Bewerbern der einzige infrage Kommende“, schreibt Succow und bittet Merkel, das Schreiben an Kulturstaatsministerin Monika Grütters weiterzuleiten. Der Bund ist neben Land und Stadt der wichtigste Zuwendungsgeber des Pommerschen Landesmuseums und Mitglied im Stiftungsrat.

Dass die Nachfolgebesetzung nun zu einem Politikum wird, ist einer Aussage des scheidenden Museumschefs Schröder geschuldet. Dieser hatte Ende April unmittelbar vor seinem Abschied in den Ruhestand in der OZ angekündigt, dass es eine neue Ausschreibung geben werde – ein Satz, der auch aufseiten des Stiftungsrates für mächtig Irritationen gesorgt hatte. „Diese Aussage hat mich sehr geärgert“, sagte der Vorsitzende des Stiftungsrates, Arthur König. „Es ist noch keine Entscheidung gefallen.“

Vorpommern-Staatssekretär: „Hervorragende Bewerbung“

Fest steht, dass die vom Stiftungsrat eingerichtete Findungskommission zu keiner Empfehlung für einen der in der letzten Bewerbungsrunde noch zur Wahl stehenden Kandidaten kam. Insgesamt hatten mehr als zwei Dutzend Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen, darunter auch Porada, der nicht nur Succow als geeigneter Nachfolger erscheint.

Auch Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) findet vonseiten des Landes nur anerkennende Worte und das obwohl Porada beim Land immer wieder nachdrücklich anmahnte, für einen angemessenen Umgang mit der Geschichte und Kultur Pommerns zu sorgen. „Wir haben mit Herrn Porada eine hervorragende Bewerbung vorliegen“, so Dahlemann. Mit seiner Erfahrung, seinem Engagement und tiefgründigen Einblick in die Pommersche Landesgeschichte sei er prädestiniert dafür, dieses Museum zu leiten.

„Unsägliches Geplauder“

Kopfschütteln über die Schröder-Äußerung gibt es auch bei Mitgliedern der Findungskommission. „Wer als Verfahrensbeteiligter die Wahrheit kennt, der ist über solch unsägliches Geplauder doppelt erstaunt und dreifach verärgert“, sagte der frühere Uni-Rektor, Jürgen Kohler. Für ihn ist die Ankündigung einer neuen Ausschreibung entweder eine „anmaßende Vorwegnahme“ einer Entscheidung. „Oder aber die Entscheidung im zitierten Sinne wurde schon im Hinterzimmer vorweggenommen“, so der Jurist. Eine Vermutung, die Stiftungsratschef König zurückweist.

Nun obliegt es dem Stiftungsrat, über das weitere Prozedere zu entscheiden. Über die Gründe, warum sich die Findungskommission nicht einigen konnte, will sich König nicht äußern. Auch Kohler schweigt. Die nächste Gremiumssitzung ist für den 18. Mai anberaumt. Der Stiftungsrat könne dort noch immer eine Entscheidung zugunsten eines Bewerbers treffen oder auch eine neue Ausschreibung auf den Weg bringen, zeigt König verschiedene Optionen auf.

„Wäre mit Herzblut dabei“

Porada, der an der Uni in Greifswald Geschichte, Skandinavistik und Geografie studierte, aktuell in Leipzig als wissenschaftlicher Mitarbeiter und in Bamberg als Honorarprofessor arbeitet, stünde bereit. „Ich würde diese Aufgabe in Greifswald sehr gerne wahrnehmen“, sagt er. „Wenn man sich auf eine solche Stelle bewirbt, macht man das nicht aus Jux und Dallerei, sondern weil man sich mit Herzblut für eine Sache engagieren will.“

Staatssekretär Dahlemann zumindest hofft auf eine weitsichtige Entscheidung des Stiftungsrates, in dem neben Bund, Land, Stadt auch Vertreter der Uni, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der Pommerschen Landsmannschaft, des Landes Schleswig-Holstein sowie der Woiwodschaft Zachodnie Pomorze vertreten sind. „Ich bin zuversichtlich, dass eine hochkarätige Bewerbung wie die von Herrn Porada nicht nur bei uns hohe Begeisterung auslöst.“

