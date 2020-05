Pommersches Landesmuseum rollt Besuchern den Teppich aus

Greifswald

Mehr als acht Wochen nach der coronabedingten Schließung öffnet das Pommersche Landesmuseum vom 12. Mai an wieder seine Ausstellung für Besucher. „Wir freuen uns, dass wir wieder öffnen dürfen“, sagt Museumssprecherin Julia Kruse. „Ein Museum ohne Besucher – das ist schon schwierig.“ Am vergangenen Donnerstag, 7. Mai, hatte die Landesregierung die Lockerungen der Corona-Beschränkungen für die Museen angekündigt.

Seitdem waren die Greifswalder Museumsmitarbeiter damit befasst, die in der Schutzverordnung festgelegten Hygieneregeln umzusetzen. „Wir haben umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um Besucher und Mitarbeiter gleichermaßen zu schützen“, sagt Kruse.

Maximal 200 Besucher dürfen zeitgleich in Ausstellung

An der Kasse wurden Plexiglaswände als Spuckschutz aufgebaut. Dort, wo man normalerweise auf hellfarbendem Kalksteinboden das Museumsfoyer betritt, wurde ein Teppich ausgerollt, auf dem gelb-schwarze Klebebänder die Mindestabstände markieren und dem Besucher den direkten Weg zur Kasse weisen.

Maximal 200 Besucher (konkret ein Besucher je 10 Quadratmeter Ausstellungsfläche) dürfen zeitgleich im Museum verweilen. Am Eingang werden deshalb Strichlisten geführt, um die Gästeanzahl zu ermitteln. Ein Hygieneplan wurde erstellt, die Mitarbeiter wurden geschult, der Rundgang durch die Ausstellung wurde verändert. „Wir müssen schauen, wie sich das Konzept in der Praxis bewährt und wo wir noch nachsteuern müssen, weil es an bestimmten Stellen Ballungen gibt.“ Für das Museum sei die Situation sehr ungewohnt. „Wir haben ja bislang keine Erfahrungen sammeln können“, so Kruse.

Maskenpflicht für alle

Der Start in die Öffnung ist zunächst zaghaft. Ein Ausstellungsbesuch wird manchen Gast an Museumsrundgänge seiner Kindheit erinnern: ohne Audioguide, ohne Medienstationen, ohne Touchscreens. Mit der Sperrung der Stationen soll das Infektionsrisiko minimiert werden, erläutert Kruse.

Die Böden der Ausstellung werden zweimal am Tag gewischt, die Toiletten im Drei-Stunden-Takt gereinigt. Für Besucher wie für das Aufsichtspersonal gilt Maskenpflicht.

Kostenfreier Eintritt? Nicht in Greifswald

Nach wochenlanger Abstinenz von Kunst und Kultur bekommen die Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns von Dienstag an für zwei Wochen kostenfreien Zugang zu den landeseigenen Museen und Ausstellungen – so kündigte es die Landesregierung an. Diese Regelung gilt allerdings nicht für das Pommersche Landesmuseum. „Mit unserer Satzung ist ein kostenfreier Eintritt schwierig. Wir sind angehalten, Eintrittsgelder zu nehmen“, begründet Kruse die Entscheidung, sich nicht an dieser Aktion zu beteiligen.

Anders als es der Name vermuten lässt, ist das Greifswalder Museum keine reine Landeseinrichtung, sondern wird von einer Stiftung getragen. Neben dem Land gehören beispielsweise Bund, Stadt, Uni und Pommersche Landsmannschaft dem Stiftungsrat an.

Einnahmeausfälle noch nicht bezifferbar

Wie groß die Einnahmeausfälle durch die coronabedingte Schließung sind, kann das Museum derzeit noch nicht beziffern. Zu den Ausfällen bei den Ticketeinnahmen kämen noch eine Reihe an Veranstaltungen, die wegen der Corona-Beschränkungen nicht stattfinden konnten. Seit der Schließung am 15. März seien etwa 20 Veranstaltungen abgesagt worden, darunter Führungen, Kunstpausen, Vorträge, Konzerte, Kinoveranstaltungen, so Kruse. „Allein für das Osterprogramm waren rund 400 Kinder angemeldet.“ Dazu kämen noch Fremdvermietungen, beispielsweise für Tagungen, die ebenfalls abgesagt werden mussten.

Anmeldung für Klostergarten-Führung

In den kommenden Wochen können Museumsfans die landesgeschichtliche Dauerausstellung, das Koventsgebäude mit den „Publikumslieblingen“ aus der Gemäldesammlung und den Klostergarten besuchen. „Führungen durch die Ausstellung, Veranstaltungen im Museum und Sonderausstellungen wird es aber auf absehbare Zeit nicht geben“, so Kruse.

Führungen durch den Klostergarten sind hingegen möglich. Allerdings wird die erste Führung am 21. Mai auf maximal zehn Besucher begrenzt. Interessenten sollten sich deshalb vorab anmelden. Ursprünglich hatte das Museum für dieses Frühjahr eine große Feininger-Sonderausstellung geplant. Wann diese nun nachgeholt werden kann, ist bislang unklar.

Baugerüst im Lichthof

Den Besuchern des Museums bietet sich zudem ein ungewohnter Anblick im Lichthof. Dort wurde in den vergangenen Tagen ein Baugerüst aufgestellt, das bis unter das Dach reicht. Bis zum Sommer sollen alle Dachfenster gegen moderne Glasscheiben mit UV-Filter ausgetauscht werden, wie Kruse sagte. Der Lichthof war 2005 eröffnet worden. Die Vakuumfenster hätten mit der Zeit Luft gezogen und seien dadurch blind geworden. Zudem scheine die Sonne so exponiert auf die Scheiben, dass sich der Schmutz in die Scheiben eingebrannt habe, hieß es.

Von Martina Rathke