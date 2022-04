Positiv trotz Impfung: Greifswalder Kinderärzte erklären, warum der Piks trotzdem sinnvoll ist

Greifswald

Unstrittig ist: Die Impfung schützt nur bedingt vor einer Ansteckung. In den Greifswalder Arztpraxen werden regelmäßig Kinder positiv auf das Virus getestet, die vollständig geimpft sind. Damit geht auch eine gewisse Enttäuschung einher. „Einen vollständigen Schutz vor Ansteckungen haben wir aber auch nicht erwartet“, sagt Doktor Andreas Michel. Angesichts der hohen Infektionszahlen auch bei geimpften Kindern fragen Eltern jedoch vermehrt: Bringt es dann überhaupt etwas, mein Kind impfen zu lassen?

Andreas Michel und Doktor Anja Lange, ebenfalls Kinderärztin in Greifswald, plädieren dafür, alle Kinder ab fünf Jahren immunisieren zu lassen, auch jene, die keine Vorerkrankungen haben.

Wissen über mögliche Folgeerkrankungen fehlt noch

„Wir wissen nach wie vor zu wenig über Corona und können heute noch gar nicht abschätzen, ob das Virus Jahre später Folgeerkrankungen im Körper auslöst“, sagt Anja Lange, die im Fachgebiet Kindermedizin habilitiert wurde. Dafür gebe es in der Medizin etliche Beispiele. Lange nennt die Herpesviren. „Wenn man einmal Herpes hatte, breitet sich das Virus immer dann wieder im Körper aus, wenn das Immunsystem aktiviert ist, beispielsweise bei Fieber“, so Lange. Bei manchen Menschen würde es sogar ausreichen, wenn diese sich vor irgendetwas ekeln. Eine Infektion mit Windpocken könne später im Leben eine Gürtelrose auslösen und wer einmal am Humanen Papillomvirus (HPV) erkrankt ist, trage ein höheres Risiko in sich, später Genitalkrebs zu bekommen.

„Warum soll sich ein Kind mit einem potenten Virus infizieren, wenn ich ohne jede Gefahr den perfekt gebauten Bauplan für die Immunantwort gegen die Krankheit über eine Impfung injizieren kann“, sagt Lange.

Acht Prozent der Fünf- bis Elfjährigen in MV geimpft

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung für Kinder von fünf bis elf Jahren lediglich, falls diese eine Vorerkrankung haben. Alle anderen Kinder dieser Altersgruppe können sich freiwillig impfen lassen. Mögliche noch nicht bekannte Folgeerkrankungen dürfen für die Empfehlung der Stiko keine Rolle spielen. Die Kommission macht ihre Abwägung der Vorteile und Risiken anhand der bekannten Fakten. Da es in der Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen kaum schwere Verläufe und nur sehr wenige Todesfälle in Verbindung mit Vorerkrankungen gibt, gilt die Impfempfehlung ausschließlich bei Vorerkrankungen. Dementsprechend niedrig ist bisher die Impfquote mit knapp acht Prozent in MV.

Schulbesuch noch Wochen nach Erkrankung nicht möglich

Für die Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen gilt die Stiko-Impfempfehlung für alle Kinder. Trotzdem sind nur 57 Prozent der Kinder geschützt. „Ich finde es enorm wichtig, dass sich Kinder dieser Altersgruppe impfen lassen. Denn auch wenn schwere Verläufe äußerst selten sind, gibt es sie“, sagt Doktor Michel. Er zählt mittlerweile drei Fälle allein in seiner Praxis, die auch Wochen nach der Infektion stark beeinträchtigt sind und zum Beispiel über Monate nicht wie gewohnt in die Schule gehen können.

Noch nie so viele Impfungen zum gleichen Zeitpunkt

Sorgen von Eltern, die sich um die möglichen Spätfolgen einer Impfung sorgen, nehmen Lange und Michel ernst. Beide leisten in ihren Praxen Aufklärungsarbeit. „Wir haben zig Millionen Impfungen durchgeführt. Normalerweise brauchen wir 10 bis 15 Jahre, um Erfahrungen in diesem Ausmaß über einen Impfstoff zu erhalten. Denn wir haben noch niemals zuvor so viele Menschen zeitgleich geimpft“, sagt Lange. „Es sind deswegen auch in einem kurzen Zeitraum mehr Nebenwirkungen registriert worden als bei jeder Impfung zuvor. Prozentual betrachtet, auf die Anzahl der durchgeführten Impfungen, sind aber nicht mehr und nicht schlimmere Nebenwirkungen registriert“, so Lange weiter.

Herzmuskelentzündung extrem selten

„Die häufigsten Nebenwirkungen, die wir sehen, sind Lokalreaktionen wie Muskelkater, Rötung am Impfarm und grippeähnliche Symptome wie Kopfschmerzen, leichtes Fieber und Müdigkeit. Diese Symptome gehen aber bei den meisten nach zwölf bis 24 Stunden wieder vorbei“, zählt Lange auf. Eine Herzmuskelentzündung sei überwiegend erst bei Jugendlichen zu beobachten. „Auch in der Altersgruppe ist sie extrem selten und heilt auch überwiegend vollständig aus“, so Lange.

Impfstoff nur wenige Tage im Körper

Michel betont, dass eine größere Angst als vor jeder anderen Impfung nicht notwendig sei. „Langzeitfolgen treten bei Impfungen üblicherweise nach Wochen bis wenigen Monaten auf. Dies ist auch für die Corona-Impfung zu erwarten, da auch hier der Impfstoff nach wenigen Tagen aus dem Körper wieder verschwindet.“ Schädliche Nebenwirkungen hätten angesichts der enorm hohen Anzahl an verimpften Dosen längst auffallen müssen.

Kinder in die Entscheidung mit einbinden

Er empfiehlt Familien, die unsicher sind, die Kinder in die Entscheidung mit einzubinden. „Wir haben oft Kinder in der Praxis, die selbst unbedingt geimpft werden wollen“, so Michel. Er sieht es jedoch entspannt, wenn sich jemand nicht zu einer Impfung in der Altersgruppe fünf bis elf Jahren durchringen könne. Wichtiger sei aus seiner Sicht der Schutz der älteren Kinder und der Jugendlichen, um hier schwere Verläufe zu vermeiden.

.

Von Katharina Degrassi