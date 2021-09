Greifswald/Potthagen

Ein Zufallsfund beendet die wochenlange Personensuche: In einem Waldstück bei Grubenhagen südlich von Greifswald findet ein Jäger am 27. August einen blauen Renault Modus. Schnell wird klar, dass es das Auto der seit Anfang August vermissten 85-jährigen Frau aus Potthagen ist.

Wenige hundert Meter von ihrem Fahrzeug entfernt finden Spürhunde den leblosen Körper. Das Waldstück liegt etwa zwei Kilometer Luftlinie vom Wohnort der Frau entfernt. Wie konnte es dazu kommen, dass die 85-Jährige sich dennoch im Wald verirrte? Warum fand die Polizei sie trotz mehrerer Suchaktionen im Umkreis fast einen Monat lang nicht?

Schwere Suche

Die Polizei erfährt am 3. August um 11 Uhr von Nachbarn, dass die Frau seit zwei Tagen nicht gesehen wurde. Das sagt Pressesprecher Andrej Krosse auf OZ-Nachfrage. Auch das Fahrzeug, der Renault Modus, steht nicht wie sonst auf dem Grundstück.

Zuletzt lebend gesehen wurde sie laut Polizei am 1. August, noch am 2. August telefonierte sie mit Angehörigen. Ein Handy habe sie nicht dabei gehabt. Am Nachmittag beginnt die Polizei im Wohnumfeld zu suchen, weitet die nahezu täglichen Suchen in den kommenden Tagen aus.

„Es war wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, nur dass die Kollegen nicht einmal wussten, in welchem Heuhaufen sie schauen mussten“, umschreibt Krosse. Fünf Mitarbeiter der Kriminalpolizei Greifswald waren ausschließlich mit dem Fall beschäftigt. Das Problem: Die Gesuchte könnte mit dem Auto bereits weiter weg sein, unklar ist, wo sie sich aufhält.

Gesperrte Kreisstraße wird zum Verhängnis

Das erschwere die Suche mit Spürhunden, die erfolglos zum Einsatz gekommen seien, so der Sprecher. Ohne klar abgestecktes Gebiet sinken die Chancen darauf, eine vermisste Person mithilfe der Hunde zu finden.

Bei der Suche mit dem Helikopter und einer Wärmebildkamera wird der Wald zum Problem: „Je dichter die Baumkronen sind, desto schwieriger wird es, auf den Bildern ein Signal zu erkennen“, sagt Krosse. „Es ist eine tragische Geschichte.“

Der Frau wurde scheinbar zum Verhängnis, dass die Straße nach Potthagen seit Anfang August gesperrt ist. Die Kreisstraße wird ausgebaut, Autofahrer gelangen nur über einen kilometerlangen Umweg über Guest und Diedrichshagen nach Potthagen statt wie gewohnt über die L 35. Laut Polizei weiß die Frau von der Maßnahme.

Helikopter mit Wärmebildkamera im Einsatz

Sie sei auf dem Weg nach Greifswald einer Umleitung gefolgt, dann aber in den Wald abgebogen und lange Zeit einem unwegsamen Weg gefolgt.

Es gibt zwar laut Krosse Hinweise von Bürgern, dass der Wagen mit der Vermissten bei Grubenhagen und am 2. August in Neu Dargelin gesehen wurde. Doch stichfest seien die Beweise nicht gewesen, sodass engmaschige Suchaktionen tief im Wald in den Gebieten ausbleiben. „Es gab keine konkreten Hinweise darauf, dass sie in einen bestimmten Wald gefahren ist“, sagt Krosse.

Obwohl der Polizeihubschrauber insgesamt dreimal zum Einsatz kommt, bleiben die Frau und das Auto verschwunden. Die Suchgebiete umfassen die Stadt Greifswald, Weitenhagen, Potthagen, Guest, Neu Dargelin, Dargelin, Behrenhoff, Busdorf, Groß Kiesow, Subzow und Grubenhagen – südöstlich des Ortsteils wird die Vermisste letztendlich gefunden. Die Polizisten haben auch dort vorher die Waldwege abgesucht, aber ohne Erfolg.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

„Der Fundort war in unwegsamen Gelände, abseits der Hauptwege“, sagt Andrej Krosse. Direkte Sichtlinien gibt es in dem Gebiet kaum, die nicht befestigten Wege säumen links und rechts Bäume und dichtes Gestrüpp. In dieser Gegend fährt die Rentnerin mit ihrem Auto auf einem Baumstumpf auf. Sie findet zu Fuß den Weg nicht mehr aus dem Wald heraus.

Hinweise auf Verletzungen oder Fremdverschulden für ihr Versterben gebe es nicht, sagt Krosse. Die Todesursache ist unbekannt. Laut der zuständigen Staatsanwaltschaft Stralsund konnte durch eine Leichenschau die Identität zweifelsfrei festgestellt werden, es werde aber keine Obduktion geben und das Todesermittlungsverfahren sei eingestellt.

In der Gemeinde Weitenhagen, zu der Potthagen gehört, löst das tragische Geschehen Trauer aus. Bürgermeisterin Janina Jeske sagt, dass die Bewohner vom Tod der Frau bewegt seien. Viele kannten die Rentnerin. „Das ist sehr traurig. Es tut mir vor allem für die Familie leid“, sagt Jeske.

Von Christopher Gottschalk