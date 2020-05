Präsenzsitzung: Greifswalder Bürgerschaft tagt wieder am 2. Juli 

Greifswald

Die Corona-Pandemie machte die hansestädtische Lokalpolitik erfinderisch. Statt auf Anwesenheitspflicht im Rathaus hat die Bürgerschaft aufs Umlaufverfahren gesetzt – Beschlüsse wurden auf schriftlichem Wege gefasst.

Doch das wird nun ein Ende haben. Bereits in der Woche ab dem 25. Mai werden die ersten Ausschüsse wieder im Rathaus tagen, wie Bürgerschaftspräsident Egbert Liskow ( CDU) sagt. Geplant sei, die Ausschüsse im Bürgerschaftssaal abzuhalten, um den Mindestabstand zum Schutz vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus zu gewährleisten.

Stadthalle wird derzeit als möglicher Ort geprüft

Somit wäre der Ausschuss für Jugend und Soziales der erste, der am 25. Mai um 18 Uhr wieder zusammenkommt. Der Hauptausschuss solle am 22. Juni wieder tagen und wäre somit der letzte, der vor der Bürgerschaftssitzung abgehalten wird. Diese soll laut Planung ebenfalls wieder als Präsenzveranstaltung am 2. Juli durchgeführt werden, sagt Liskow.

Ein Ort für die Sitzung stehe noch nicht fest, erklärt der Bürgerschaftspräsident. Geprüft werde die Stadthalle: „Allerdings müssen wir schauen, ob es dort möglich ist, weil diese ihren Betrieb in den vergangenen Wochen ebenfalls eingestellt hat.“ Weitere mögliche Orte seien der Kulturbahnhof oder eine Sporthalle.

Nachtragshaushalt: „Jeder Fachausschuss kann ihn für sich als notwendig erachten“

Das bisherige Umlaufverfahren war umstritten. Denn bei diesem wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Daher hatte das Innenministerium das Umlaufverfahren nur bis Mitte April zugelassen. Bei der ersten Präsenzsitzung der Bürgerschaft solle nun auch wieder die Öffentlichkeit Zutritt haben, so Liskow.

Dass die Sitzung der Stadtvertreter erst Anfang Juli stattfindet, begründet er mit der Ausarbeitung des Nachtragshaushaltes, mit dem heimische Unternehmen mit Corona-Soforthilfen in Höhe von mindestens einer Million Euro unterstützt werden sollen. „Die Bearbeitung dauert etwa zwei Wochen, dann muss darüber in den Ausschüssen gesprochen werden. Damit wir eine Chance haben, dass das Innenministerium diesen genehmigt, muss eine ordentliche Beratung erfolgen.“

In welchen Ausschüssen der Nachtragshaushalt auf der Tagesordnung stehen wird, kann Liskow nicht sagen. „Jeder Fachausschuss kann ihn für sich als notwendig erachten. Im Finanzausschuss wird der Nachtragshaushalt auf jeden Fall behandelt.“

Von Christin Lachmann