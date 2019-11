Löwin pflanzt Präsidentenbaum

Jägerhof

Mit dem Pflanzen einer farnblättrigen Rotbuche für die von Juni 2018 bis Ende Mai 2019 agierende Präsidentin Roswitha Loschke hat der Greifswalder Lions Club Baltic die im Vorjahr begonnene Pflanzaktion fortgesetzt. Der jährliche Präsidentenbaum soll Tradition werden.

Der Baum wächst nun im Pflanzgarten in Jägerhof heran. Das besondere Areal gehört zum Revier Jägerhof des Forstamtes gleichen Namens. Im Beisein mehrerer Mitglieder des Lions Clubs und unter Anleitung von Revierförster Wolfgang Oehmichen und Mithilfe ihres Mannes bewies Roswitha ihren „grünen Daumen“. Der bereits über zwei Meter hohe Baum soll in den kommenden Jahrzehnten dort zu einem stattlichen Exemplar heranwachsen – auch dank der Verpflichtung der Pflanzerin, desöfteren sein Wachstum zu begutachten und notfalls für etwas Wasser zu sorgen.

Oehmichen, in dessen Obhut der besondere Garten liegt, zeigte sich von der Unterstützung erfreut. „Hier im Pflanzgarten wachsen Bäume, die man sonst kaum in unseren Wäldern vorfindet. Aber sie passen in die Region, und wir können zugleich genau beobachten, wie sie auf klimatische Veränderungen reagieren. Ihre Aktion ist ein Beitrag zur Nachhaltigkeit“, sagte er. Er wähle daher den zu pflanzenden Baum immer sehr sorgfältig unter dem Gesichtspunkt des Nutzwertes für den Wald aus. Durch die Neupflanzung sei der Bestand wieder ein Stück reicher geworden, freute er sich.

Für Roswitha Loschke sei die Pflanzaktion etwas ganz Besonderes gewesen: „Es ist ein bewegender Moment, zumal auf der Tafel, die vor dem Baum steht, alle Daten und der eigene Name stehen. Dieser Baum wird mich hoffentlich um viele Jahre überdauern und auch noch kommende Generationen erfreuen“, sagte sie.

Von Cornelia Meerkatz