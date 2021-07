Preis fürs Ehrenamt: Vorpommern-Greifswald sucht engagierte Bürger 

Greifswald

Bürgerschaftliches Engagement im Landkreis Vorpommern-Greifswald wird auch 2021 wieder in einer Auszeichnungsveranstaltung am 7. Dezember gewürdigt. Die Ehrenamtspreisverleihung stellt das freiwillige Engagement von Bürgerinnen und Bürgern in den Mittelpunkt der regionalen Aufmerksamkeit. Landrat Michael Sack (CDU) bittet jetzt um entsprechende Vorschläge.

„Das Ehrenamt bereichert unser Leben und macht so vieles möglich. Das kann man in jedem Dorf, in jeder Stadt beobachten. Nach wie vor bilden hier Feuerwehr und verschiedenste Vereine den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Zusammen mit Schule, Kindergarten, Kirche und anderen Einrichtungen wird daraus ein großes Ganzes“, sagte Landrat Michael Sack.

Unabhängige Jury wählt Preisträger aus

Mitmachen ist einfach: Interessierte senden einen aussagekräftigen Text und berichten, wer sich wie ehrenamtlich engagiert hat und warum dies besonders lobenswert ist. Es können Einzelpersonen und Gruppen vorgeschlagen werden.

Vergeben wird der Preis in zwei Kategorien: Als Jugendehrenamtspreis für junge Leute bis 25 Jahre und als Ehrenamtspreis für Bürger und Bürgerinnen über 25 Jahre. Gewürdigt werden sollen das Engagement im sozialen wie im kulturellen Bereich, im Bereich des Sports, der Gesundheit, Bildung und Wirtschaft. Eine unabhängige Jury wird aus den eingehenden Bewerbungen die Preisträger auswählen. Vorschläge sind bis zum 15. Oktober 2021 möglich.

Vorschläge können per E-Mail oder per Post eingereicht

Anmeldeformulare können auf der Internetseite des Landkreises Vorpommern-Greifswald unter folgenden Link online ausgefüllt werden: www.kreis-vg.de/Landkreis/Ehrenamt/Ehrenamtspreis-/

Falls der Antrag per E-Mail oder Post verschickt werden soll, dann geht das unter den folgenden E-Mail-Adresse: susanne.sacher@kreis-vg.de

Post: Landkreis Vorpommern-Greifswald, Hauptamt stärkt Ehrenamt, Feldstraße 85 a, 17489 Greifswald. Bei Fragen können sich Interessierte gern an Susanne Sacher wenden: 03834 8760-1030

