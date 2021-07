Greifswald

Die Preise für Eigentumswohnungen in Greifswald sind im Corona-Jahr weiter gestiegen. Laut Immobilienmakler Christian Fehlhaber sogar noch rasanter als zuvor: „Das Problem in der Hansestadt ist, dass es im Vergleich zu den Jahren vor 2020 kaum bis gar kein Angebot an Kaufimmobilien mehr gibt“, sagt er. Die Ursachen dafür seien unter anderem: kaum Neubautätigkeit in Greifswald sowie ungeheurer Zuzug.

Ebenso mit ursächlich für die Preisentwicklung sei, laut Fehlhaber, aber auch die Kostenexplosion auf dem Handwerker- und Baumaterialienmarkt, wodurch neu herzustellende Immobilien als Alternative zu Bestandsimmobilien aktuell deutlich teurer sind als noch vor zwei Jahren.

Preise gehen nur in eine Richtung – „nach oben“

„In der Folge gehen die Preisvorstellungen der Verkäufer nur noch in eine Richtung – nach oben“, fasst der Makler zusammen. Doch was bedeutet das genau? Wie viel zahlen Käufer aktuell für eine Eigentumswohnung in Greifswald? Fehlhaber zufolge könne man die Preisbildungen für bereits bestehende Immobilien nicht vereinheitlichen. Sie seien viel zu individuell und abhängig von verschiedenen Aspekten wie Größe, Zustand und Lage.

Um die Preisentwicklung aber dennoch zu veranschaulichen, hat Christian Fehlhaber die Kaufpreise zweier fast identischer Eigentumswohnungen – je 121 Quadratmeter – am selben Standort in Greifswald verglichen. Die erste Wohnung wurde Mitte 2019 für 388 448 Euro zuzüglich Tiefgaragen-Stellplatz für 19 000 Euro verkauft. Die zweite steht aktuell zum Verkauf: für 535 200 Euro plus 22 000 Euro für einen Stellplatz in der Tiefgarage.

Während 2019 also noch rund 3210 Euro pro Quadratmeter für die Eigentumswohnung gezahlt werden musste, sind es mittlerweile für den gleichen Standard rund 4423 Euro. Und auch der Stellplatz in der Tiefgarage ist teurer geworden: um 3000 Euro.

Diese Stadtteile sind am beliebtesten und teuersten

Dem aktuellsten Grundstücksmarktbericht des Landkreises Vorpommern-Greifswald zufolge sind die Preise für Wohneigentum auch schon in den Jahren zuvor in der Hansestadt gestiegen. 2014 waren im Schnitt 1818 Euro pro Quadratmeter für eine neu gebaute Eigentumswohnung in Greifswald fällig, 2018 waren es schon 2713 Euro. Weniger stark ist der Anstieg bei den Weiterverkäufen gewesen.

Doch welche Stadtteile sind aktuell am beliebtesten? Laut Christian Fehlhaber sind Eldena und die Obstbausiedlung weiterhin am begehrtesten und auch am teuersten.

In der Realität spiele der Stadtteil aufgrund des knappen Angebotes aber kaum noch eine Rolle: „Unserer Erfahrung nach sind die Interessenten heute froh, überhaupt ein mögliches Kaufangebot zu bekommen, welches zumindest innerhalb der Stadtgrenzen liegt“, sagt der Makler.

Von Pauline Rabe