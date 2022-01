Premiere in MV: Erste Apotheker im Land lernen ab Februar das Impfen

Rostock/Wismar/Greifswald

Auch Apotheker in MV dürfen künftig Menschen gegen Corona impfen. Apotheker an der Spritze – das ist ein absolutes Novum in Mecklenburg-Vorpommern, denn bisher war es ihnen nicht erlaubt, eine Impfung vorzunehmen. „Für uns ist das ganz neu. In anderen Bundesländern ist 2021 eine Art Modellprojekt gestartet, dort haben Apotheken begonnen gegen Grippe zu impfen, damit man mehr Menschen erreicht. Aber MV war nicht dabei“, sagt Bernd Stahlhacke, Geschäftsführer der Landesapothekerkammer (LAK).

Damit die Pharmazeuten den Piks gegen Covid-19 setzen dürfen, müssen sie unter anderem theoretische und praktische Fortbildungen absolvieren. Die Landesapothekerkammer hat dafür zunächst drei Schulungen für je 25 Teilnehmer im Februar und März organisiert, zu der sich Interessierte anmelden konnten.

Schulungen restlos ausgebucht

„Wir waren etwas überrascht über die positive Resonanz, denn eine erste Umfrage hatte eher geringes Interesse ergeben. Die Schulungen waren aber ruckzuck voll, so dass wir noch einen weiteren Termin ergänzt haben“, berichtet Stahlhacke. Auch für diese vierte Weiterbildung gibt es keine freien Plätze mehr. Mit dabei sind also rund 100 Teilnehmer aus allen Landesteilen, auch aus Rostock, Schwerin, Wismar und Greifswald. In der Fortbildung lernen und üben die Apotheker, wie geimpft wird und was im Notfall zu tun ist. Der ebenfalls vorgeschriebene Theoriekurs kann online belegt werden.

Die Resonanz auf die neue freiwillige Aufgabe ist bei den Betroffenen unterschiedlich. 382 Apotheken gibt es laut LAK derzeit. Viele sagen auf OZ-Nachfrage: Interessante Idee, aber sie haben weder die Räume, das umzusetzen, noch das Personal, um das Angebot später auch anbieten zu können. Zumal ausschließlich studierte Apotheker impfen dürfen, keine pharmazeutisch-technischen Angestellten.

Problem: Keine Räume und zu wenig Personal

„Ich finde, es ist eine gute Sache und schön, dass wir da einbezogen werden, aber personell können wir es nicht. Wir sind bereits gut ausgelastet mit der Lieferung von Impfstoff und haben jetzt auch noch ein Testzentrum aufgemacht“, sagt Nicole Rath, Filialleiterin der Ratsapotheke in Rostock. Es scheitere in ihrem Fall auch an den passenden Räumen.

Apothekerin Juliane Peschel aus Greifswald sieht ihr Geschäft gut aufgestellt für mögliche Impfungen. Einen extra Raum hat die Chefin der Lindenapotheke bereits. „Das Thema ist interessant für uns. So haben wir auch die Möglichkeit, uns breiter aufzustellen“, sagt sie. Dass die Apotheker bei der Impfkampagne unterstützen sollen, findet sie sinnvoll. Die Nachfrage sei da und viele Arztpraxen würden gern mehr impfen, hätten neben dem normalen Betrieb aber gar nicht immer genug Kapazitäten. Juliane Peschel hat sich selbst und drei weitere Mitarbeiter für die Schulungen angemeldet.

Noch gibt es nicht genug Impfstoff im Land

Bei den Impf-Weiterbildungen angemeldet ist auch die Sonnen-Apotheke in Wismar. Inhaber Nils Saager lässt noch offen, ob es nach den Kursen auch wirklich ans Impfen gehen wird. „Ich habe erst mal zwei Kollegen angemeldet und dann sehen wir weiter“, sagt er. Räume wären da, aber das Personal habe bereits viele Aufgaben. Außerdem führt Saager etwas an, das viele Apotheker umtreibt, nämlich die ausreichende Versorgung mit Impfstoff. Die Sonnen-Apotheke sitzt in einem Haus mit vielen Ärzten, die ebenfalls impfen. Die müssten natürlich zuerst versorgt werden.

Auch der Chef der Landes-Apothekerkammer sieht für einen erhöhten Termindruck beim Impfen in der Apotheke keinen Anlass. „Es ist gut, dass wir mit einspringen, aber noch ist nicht genug Impfstoff da. Es geht ja nur, wenn auch genug vorhanden ist“, sagt Bernd Stahlhacke.

Dass Apotheker künftig auch Menschen gegen Corona impfen sollen, hat der Bundestag mit großer Mehrheit im Dezember beschlossen. Zunächst dürfen nur Personen ab 12 Jahren geimpft werden, wenn die entsprechenden Schulungen absolviert wurden und die Apotheken die räumlichen Voraussetzungen geschaffen haben. Die gesetzliche Regelung ist vorerst bis Ende des Jahres 2022 befristet.

