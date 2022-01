Greifswald/Gützkow

Die gelockerten Quarantäneregeln, die seit Dienstag in Vorpommern-Greifswald gelten, sorgen nur teilweise für Entspannung an den Grundschulen in Greifswald und Umgebung. Problem bleibt nach wie vor die Betreuung der Kinder an den Nachmittagen. Oftmals müssen die Eltern ihre Kinder bereits zwischen 12 und 13 Uhr von der Schule abholen, weil keine Hortbetreuung möglich ist. Das bringt viele Eltern in Not, weil sie ihrer Arbeit dann nicht oder nur teilweise nachgehen können.

Schüler können trotz Corona-Kontakt weiter zur Schule

Doch das Positive zuerst: Lehrerinnen und Horterzieher, die geboostert sind, müssen nun nicht mehr in Quarantäne, wodurch Unterricht und Betreuung für die Schüler abgesichert werden kann. Zudem ist in aller Regel wieder die sogenannte Kohortenquarantäne möglich. Schüler dürfen demnach trotz Kontakt zu einem coronapositiven Fall weiter den Unterricht besuchen. Sie müssen hierbei jedoch als Gruppe streng von den restlichen Schülern separiert werden. Erforderlich sind unter anderem getrennte Toiletten, Pausen- und Essenszeiten sowie ein Extra-Eingang.

Diese Vorgehensweise wurde beispielsweise im Grundschulbereich der Peenetalschule Gützkow nach positiven Corona-Fällen bereits mehrfach durchgeführt. Die aktuelle Kohortenquarantäne nach der Infektion einer Schülerin endet am Mittwoch mit dem Freitesten per Schnelltest. Dann können die Mädchen und Jungen auch wieder den Hort besuchen.

Hortbesuch oft nicht möglich

Das war in den vergangenen Tagen nicht möglich, zunächst weil wegen der verschärften Omikron-Regeln auch geboosterte Erzieher in die häusliche Isolation mussten. Doch auch unter den nun gelockerten Bedingungen ist es nicht möglich, eine Kohortenquarantäne im Hort anzubieten, wie Leiterin Katja Becker mitteilt. „Wir können nicht die gleichen Kohorten ermöglichen, wie es sie in der Schule gibt“, erklärt Becker. Weil nicht alle Kinder den Hort besuchen, werden dort verschiedene Klassen zusammengelegt. Das wäre während einer Schulquarantäne nicht erlaubt. Einen Erzieher extra für die Betreuung der in Schulquarantäne befindlichen Klasse abzustellen, sei aus personellen Gründen nicht möglich, so Becker.

Personal für Trennung der Gruppen fehlt

Vor diesem Problem stehen etliche Horte, so auch die Einrichtungen der vier staatlichen Grundschulen in Greifswald. Träger ist der städtische Eigenbetrieb Hansekinder. Die Leiterin Antje Wziontek-Franz: „Während einer Schulquarantäne können wir die Betreuung im Hort nicht aufrechterhalten.“ Es fehle Personal, um zu gewährleisten, dass die betroffenen Kinder in einem separaten Raum nur von einer fest zugeordneten Fachkraft betreut werden können.

Teils bessere Bedingungen an freien Schulen

Etwas flexibler sieht die Situation bei den Greifswalder Schulen in freier Trägerschaft aus. Beispielsweise werden an der Montessorischule, an der Martinschule und an der Kinderkunstakademie Kohortenquarantänen im Hortbereich umgesetzt. „Manchmal konnten wir keinen Früh- oder Späthort realisieren“, erklärt Grit Schmidt, Leiterin des Montessorihortes. Es sei jedoch bisher immer gelungen, die Hauptbetreuungszeit im Hort abzusichern.

