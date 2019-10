Probleme für Buslinie zum Greifswalder Beitzplatz

Greifswald

Ein attraktiver Nahverkehr soll auch in Greifswald mehr Menschen zur Nutzung der Busse bewegen. Im 2017 beschlossenen Nahverkehrsplan für den Kreis und die Hansestadt ist darum eine Linie vom Bahnhof über den Beitzplatz Richtung Wieck ein erklärtes Ziel. Das würde die Erreichbarkeit der Kliniken, Uniinstitute und Forschungseinrichtungen verbessern.

Probleme für Forschungsapparaturen durch Busverkehr

Aber die im Nahverkehrsplan vorgesehene Streckenführung über die Felix-Hausdorff-Straße lässt sich nicht realisieren. Die Universität habe bei Gesprächen der Verwaltungsspitze mit dem Nahverkehrsbetrieb und der Hochschule darauf hingewiesen, dass in den Instituten für Physik und dem Zentrum für mikrobielle Genomforschung schwingungsanfällige Apparaturen genutzt würden, informiert Stadtsprecherin Andrea Reimann. „Diese Gebäude dürfen deshalb nicht direkt an einer Busstrecke liegen.“ Das müsse bei weiteren Untersuchungen berücksichtigt werden. Prinzipiell seien aber Stadt, Uni und Verkehrsbetrieb an der neuen Linie interessiert. „Es müssen nun andere Varianten der Verkehrsführung untersucht und abgestimmt werden“, so Reimann weiter.

Ausbau der Pappelallee für Busverkehr?

Erst danach könnten Ausbauplanungen erfolgen. Termine gebe es noch nicht. Reimann erinnert daran, dass auch Geld für die Einrichtung von Haltestellen und möglicherweise Grundstücke nötig sei. So könnte ein Ausbau der Pappelallee für den Busverkehr nötig werden. Im Nahverkehrsplan werden die zusätzlichen Kosten allein für Fahrten auf der längeren Strecke auf 40.000 Euro jährlich geschätzt. Dazu kommen 250.000 Euro für den Erwerb eines Erdgasbusses.

Die bisherigen Planungen gingen von einer Umleitung der Linie 2 (Bahnhof/ Wieck) in der Woche von der Wolgaster- in die Rathenau-, Jahn- und Hausdorffstraße über den Beitzplatz und die Pappelallee und den Liebknechtring zurück zur Wolgaster Straße aus. Eine Probefahrt über den Beitzplatz gab es schon.

