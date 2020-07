Problemhaus zerfällt in Greifswalder Innenstadt: Warum es seit Jahren nicht saniert wird

Greifswald

Seit bald zehn Jahren steht das Haus in der Langen Straße 48a in Greifswald leer und verfällt. Es ist das letzte Gebäude, das am sonst so gepflegten Boulevard nicht saniert ist. „Es war sicher mal ein schönes Haus, aber jetzt macht es die schöne Einkaufsstraße nur noch kaputt“, sagt Angela Leibel (40), die Urlaub in der Hansestadt macht. Nachbarn, Vereine und Stadt teilen diese Meinung – wieso ändert sich die Situation also seit Jahren nicht?

„Das Haus als Schandfleck zu bezeichnen ist falsch, eigentlich ist es schön. Der Zustand ist es, der das Gebäude schlecht aussehen lässt“, sagt Renato Gerwien, stellvertretender Vorsitzender des Greifswalder Innenstadtvereins. „Daran wird sich aber erst etwas ändern, wenn der Eigentümer daran ein Eigeninteresse hat“, führt er fort. Laut OZ-Informationen soll dieser ein Apotheker aus Caputh sein. Mit dem die untere Denkmalschutzbehörde seit Jahren in Kontakt steht: „Leider haben die Bestrebungen noch nicht zu einem Erfolg geführt“, erklärt die Pressesprecherin der Hansestadt Greifswald, Franziska Vopel.

Diskussion über Enteignung

Im Jahr 2015 beschloss die Bürgerschaft, die Erfolgsaussichten eines Enteignungsverfahrens prüfen zu lassen. Begründung: Vom Haus gehe eine konkrete Gefahr aus, da aufgrund der nicht getroffenen Sicherheitsmaßnahmen Teile herabstürzen könnten. Zum Verfahren kam es nicht. Im Jahr 2016 hieß es, dass der Besitzer von der Stadt zwei Jahre Zeit bekäme, um das Gebäude zu sanieren, 2017 sollen die notwendigen Gutachten zum Holzschutz, der Baugeschichte und der Restaurierung dem Eigentümer vorgelegen haben. Der Zustand des Hauses ist bis heute unverändert.

Zwischenzeitlich standen die Zeichen gut: Ein Planungsbüro soll auf Anweisung des Eigentümers zwei Varianten entworfen haben. Wenige Wochen später habe die Stadtverwaltung laut Bausenatorin Jeannette von Busse ( CDU) keine Rückmeldung auf die Nachfrage beim Eigentümer bekommen. Schon damals äußerte sie, dass der Baumisstand sich vorerst nicht beheben ließe.

Verfügungen und Ersatzvornahme als Option?

Kann die Stadt also nichts gegen den Verfall des Gebäudes unternehmen? Zunächst ist jeder, der in Besitz eines Denkmals ist, zur Erhaltung und pfleglichen Behandlung verpflichtet. Wird dieser Pflicht nicht nachgekommen, und das Denkmal hierdurch gefährdet, können Anordnungen von Maßnahmen zur Instandhaltung oder Instandsetzung sowie zur Sicherung des Denkmals in Betracht gezogen werden.

Ob eine dieser Maßnahmen im Fall der Langen Straße 48a auferlegt worden sind, wollte die Verwaltung nicht sagen. Zum laufenden Verfahren erteilt die Stadtverwaltung keine Auskunft. Gerüchten zufolge soll der Eigentümer Auflagen erhalten haben. Bei einem Versäumnis drohen ihm hohe Geldstrafen.

Eine Sicherungsverfügung kann auch mit Androhung einer Ersatzvornahme erfolgen. Ziel dieser Maßnahme, bei dem der Hauseigentümer vorübergehend enteignet wird, ist es, dass das Amt oder ein eingesetzter Treuhänder die notwendigen Arbeiten veranlasst und die Kosten dem Eigentümer in Rechnung stellt.

Attraktive Angebote wie Geschäfte und Wohnraum denkbar

Es ist nicht nur die Optik, die so gar nicht ins Stadtbild passen will. Schon früher beklagten sich Mieter aus der Nachbarschaft über den Zerfall des Gebäudes. Der Hinterhof ist seit Jahren zugewuchert, große Bäume haben dort ihre Wurzeln geschlagen, Müll und Ungeziefer sollen die angrenzenden Häuser plagen.

„Es steht außer Frage, dass das einer Änderung bedarf“, sagt Renato Gerwien. Seiner Meinung nach könnten hier attraktive Angebote wie ein Ladengeschäft und Wohnraum geschaffen werden. Allerdings sei hier die Stadt gefragt: „Die kann wohl auch nicht viel machen“, fügt er hinzu.

Mehrfache Sachbeschädigung an Denkmal

Der Leerstand sei das Problem, wie Ines Yitnagaschow vom Verein Altstadtinitiative Greifswald erklärt: „Wenn ein Haus leer steht, geht es immer mehr kaputt. Vor allem wenn sich da ewig nichts tut, kann es dazu kommen, dass Fremde in die Häuser eindringen und diese beschädigen.“

Auch in der Langen Straße 48a haben Fremde ihre Spuren hinterlassen. Nicht nur zahlreiche Graffitis an jeglichen Fensterscheiben aller Stockwerke stechen einem mit grellen Farben ins Auge. Erst kürzlich hängten Unbekannte eine Leinwand samt QR-Code in Übergröße an die Hauswand. Mit dem Haus hatte dieser nichts zu tun, sondern führte auf eine politische Internetseite.

Von Lena-Marie Walter