Produktionsschule Wolgast des CJD näht Behelfsmasken

Wolgast

Die Produktionsschule Vorpommern-Greifswald hat die Produktion in ihren Textilwerkstätten an den Standorten Wolgast und Torgelow an die gegenwärtige Situation und die Bewältigung der Coronakrise angepasst. Seit dem 2. April nähen Werkstattpädagogen und ausgewählte Jugendliche Behelfsmasken. Diese sollen unseren CJD- Mitarbeitern in der ambulanten und stationären Betreuung für ihre tägliche Arbeit mit Familien, Kindern und Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus werden wir die Masken auch anderen Einrichtungen bei Bedarf zur Verfügung stellen.

An der Produktion sind gegenwärtig beteiligt: In Wolgast- Werkstattpädagoge Torsten Menzel sowie die Jugendlichen Laura Holtz und Sabrina Zöller und in Torgelow näht die -Werkstattpädagogin Annett Voigt. Besonders motiviert arbeitet Sabrina Zöller, denn sie erhielt noch vor Ostern eine Ausbildungszusage als Sozialassistentin beim Seminar für Kirchlichen Dienst in Greifswald. Die Lehre beginnt am 1. August.

Anzeige

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Umgestellt auf Online-Angebote wurde inzwischen auch die Arbeit mit Jugendlichen. Die geflüchteten Jugendlichen werden von Sprachlehrerin Iwona Liedtke regelmäßig in Videokonferenzen unterrichtet. Zudem erhalten sie Aufgaben zur Vorbereitung auf ihre Prüfungen. Dazu nutzt die Produktionsschule alle verfügbaren Medien und berücksichtigt aber, dass nicht jeder einen Computer besitzt.

Lesen Sie auch:

Von Cornelia Meerkatz