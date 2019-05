Greifswald

Rund 50 Prozent aller Arzneimittel werden über die Nieren ausgeschieden. Deshalb benötigen Patienten mit einer chronischen Niereninsuffizienz Medikamente in einer angepassten Dosierung. Inwieweit Hausärzte Nierenpatienten ihre Medikamente angepasst verordnen, haben Forscher der Universitätsmedizin Greifswald in Zusammenarbeit mit dem KfH-Nierenzentrum Greifswald untersucht. Professor Dr. Jean-François Chenot leitet am Institut für Community Medicine der Universitätsmedizin Greifswald die Abteilung für Allgemeinmedizin. Gemeinsam mit Dr. Maria Mahner und weiteren Mitarbeitern hat er eine Querschnittsstudie durchgeführt. Die Untersuchung schloss 34 Hausarztpraxen in Vorpommern ein. Das Fazit: Laut Chenot war bei den über 5000 Verordnungen der Anteil der fehlerhaften Medikationen relativ gering. Für seine Forschung und der Veröffentlichungen der Ergebnisse in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift (DMW) erhielt der Mediziner gestern einen mit 5000 Euro dotierte Preis der DMW.

Christin Lachmann