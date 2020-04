Professor der Psychiatrischen Klinik Greifswald: „Es rollt eine Flutwelle auf uns zu“

Greifswald

Professor Hans Jörgen Grabe ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Greifswald. Mit der OSTSEE-ZEITUNG sprach er über häusliche Gewalt in Corona-Zeiten, die Belastung für die Klinikmitarbeiter und die vielen Patienten, die derzeit auf ihre Behandlungen warten müssen.

Herr Professor Grabe, die Universitätsmedizin hat den Betrieb auf die aktuelle Corona-Situation angepasst. Wie ist die Situation in der Psychiatrischen Klinik?

Im gesamten Haus haben seit dem 16. März viele Stationen geschlossen oder den Betrieb heruntergefahren, um Personal für einen etwaigen Einsatz an der Corona-Front zu mobilisieren. Davon ist auch die Psychiatrie betroffen. Im stationären Bereich haben wir jetzt noch 8 von 48 Betten, in der Tagesklinik sind es 15 von 30 Plätzen, hier haben wir diese Woche wieder erhöhen können, der Bedarf ist einfach groß. Ambulante Therapien wurden unterbrochen oder in vielen Fällen durch Telefon- und Videokonferenzen fortgeführt. Hier fahren wir unter Vollbetrieb, da ja diese Angebote ja auch für Patienten nutzen, die beispielsweise in die Tagesklinik kommen sollten. Das kann aber nur eine Überbrückung sein.

Hans Jörgen Grabe, Direktor Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsmedizin Greifswald UMG Können denn psychische Notfälle noch betreut werden?

Notfälle können schon noch zu uns, es gibt auch eine Akutsprechstunde, die man mit Überweisung des Hausarztes besuchen kann. Notfälle können aber dann zum Beispiel auch an die Johanna-Odebrecht-Stiftung vermittelt werden. Die Kollegen standen ja nicht unter dem Druck, einen so umfangreichen Behandlungsbereich für coronapositive Patienten aufzubauen wie die Uniklinik. Aber die Notfälle sind ja nur die Spitze des Eisbergs.

Von welchem Eisberg sprechen Sie?

Die Notfälle sind das eine, aber es gibt ein ganzes Spektrum an psychischen Erkrankungen, bei denen die Menschen nicht arbeitsfähig sind und bei denen sie auch sehr leiden. Der Druck wächst, jetzt auch wieder die Patienten abzuarbeiten, die auf ihre ganz normale Behandlung oder weitere Therapie warten. Und diesen Patienten geht es ja auch nicht besser mit der Zeit, die Situation bei den Wartenden wird zunehmend akuter, das sind die Krisen und Notfälle von morgen. Über einen gewissen Zeitraum ist das machbar, aber der neigt sich langsam dem Ende zu.

Das heißt, auch beim Ausbleiben der ganz schlimmen Corona-Welle wird es für die Ärztinnen und Ärzte hart?

Ich befürchte, da kommt eine regelrechte Lawine auf uns zu. Das ist übrigens in allen Fachrichtungen und in ganz Deutschland so. Wir sind ja vom Gesundheitssystem so optimiert, dass wir es normalerweise gerade so schaffen, den üblichen „Flow“ an Erkrankungen abzudecken. Jetzt stauen sich die Fälle wie in einem Staudamm. Deswegen wäre es schon clever, dass wir diese Flutwelle an fälligen Regelbehandlungen nicht zu groß werden lassen.

An was für Fälle denken Sie in der Psychiatrie?

Wir haben zum Beispiel einen Behandlungsschwerpunkt „psychische Erkrankungen und Adipositas“. Das sind Menschen, die zunehmend in eine Spirale geraten sind von psychischen Problemen wie Depressionen, Traumatisierungen und einer Störung des Essverhaltens, bei der übermäßiges Essen zur emotionalen Stabilisierung beitragen soll. Diese Menschen wiegen dann eben zwischen 150 und 200 Kilogramm und sind auch nicht mehr so mobil. Für die wäre eine stationäre Unterbringung angezeigt – das ist aber nicht möglich, da es keine Notfälle sind. Ich glaube, wir können in MV verdammt froh sein, dass wir so wenig Corona-Fälle und vor allem auch so wenig Tote haben. Aber es gibt dennoch viele Patienten, die im Moment den Preis dafür zahlen.

Verschlimmert die Corona-Pandemie das Leid ihrer Patienten mit psychischen Problemen?

Ja. Von Woche zu Woche merken wir, dass die coronaassoziierten Probleme bei den ambulanten Patienten zunehmen. Die Kontaktsperre, Isolation oder die Unmöglichkeit, arbeiten zu gehen, sind Dinge, die setzen Patienten massiv zu. Es gibt ja auch keine Möglichkeit mehr, in Begegnungsstätten oder ins Schwimmbad zu gehen. Stellen sie sich vor, sie sind depressiv, leben allein in einer Einraumwohnung und dürften Fremde nur auf zwei Meter Distanz sehen. Diese Menschen fühlen sich verloren und vergessen. Wir merken, dass es viele Patienten gibt, die langsam dekompensieren, also die Situation nicht mehr auffangen können.

Vielfach wird von einem Anstieg von häuslicher Gewalt in der Zeit der häuslichen Isolation ausgegangen. Erleben sie das bereits bei ihren Patienten?

Das wird etwas sein, was erst noch auf uns zurollt. Es passiert viel im Verborgenen, das kommt oft erst mit einer Zeitverzögerung bei uns an. Wir kennen uns leider gut aus auf diesem Gebiet. Sehr viele unserer Patienten in der Psychiatrie in den vergangenen Jahren sind Gewaltopfer, rund 30 bis 40 Prozent haben bereits Erfahrungen mit Gewalt gemacht. Die jetzige Situation wird natürlich dazu führen, dass die Atmosphäre in vielen Familien nicht besser wird und das Verhalten eskaliert. Wir haben noch keine Zahlen, aber ich gehe davon aus, dass uns schon bald viele Patienten und Menschen schildern werden, wie schwer und schlimm diese Zeit für sie war.

Für die Mitarbeiter der UMG ist die Situation bestimmt auch belastend?

Natürlich. Wir haben ganz aktuell ein psychologisches Krisenteam aufgebaut, das wöchentlich zwei bis drei Team-Supervisionen anbietet. In Gruppengesprächen gibt man Eindrücken und Sorgen einen Raum. Man spricht zum Beispiel über Fälle, die einem besonders nahegegangen sind, Überforderung, Konflikte, Ängste und die eigenen Emotionen. Denn: Alle Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, sind darauf getrimmt, zu funktionieren. Abläufe, Belastungssituationen und äußere Hygiene sind perfektioniert, Emotionen haben wenig Platz. Dabei geht das „Wegdrücken“ immer zu Lasten des Mitarbeiters. Seelische Gesundheit ist auch ein Teil der Arbeit und man sollte lernen, sich darum zu kümmern.

Von Anne Ziebarth