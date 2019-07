Greifswald

Einst skeptisch beäugt, mittlerweile ein Garant für gelingendes Bauen: Die junge Historie der Projektgesellschaft Stadt Greifswald mbH (PGS), Tochter der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG), liest sich wie eine einzigartige Erfolgsgeschichte. „In den zehn Jahren unseres Bestehens haben wir 131 Millionen Euro an Bauvolumen umgesetzt“, sagt Betriebsleiter Frank Sens am Donnerstag aus Anlass des Jubiläums. Zu den Meilensteinen gehörten in den Anfangsjahren die Errichtung des Wiecker Brückenhofes, später dann die sieben Mehrfamilienhäuser am Stadtpark oder auch der Neubau in der Gaußstraße, so Sens. „Insgesamt waren es 30 neue Mehrfamilienhäuser mit 330 Wohnungen“, erklärt der Prokurist.

Mit Gründung der Projektgesellschaft hat das Mutterunternehmen WVG 2009 seine technische Abteilung verlagert. Der Immobiliendienstleister übernimmt und erledigt sämtliche neun Leistungsphasen eines Bauprojektes – von der Entwurfs- über die Ausführungs- und Genehmigungsplanung bis hin zur Bauüberwachung und Dokumentation. Dazu beschäftigt die PGS zwölf Mitarbeiter – überwiegend Bauingenieure. Lediglich beim Brückenhof und dem mit 25,5 Millionen Euro größten Projekt in der Firmengeschichte, dem im Bau befindlichen Hansehof am Ryck, habe sich das Unternehmen zusätzlich externer Kompetenz bedient – ein Architekturbüro war bzw. ist Partner.

Parallel zu den Neubauten seien in den vergangenen zehn Jahren auch mehrere Sanierungsobjekte abgeschlossen worden, so Sens. Er erinnert beispielhaft an die Heinrich-Hertz-Straße 1-3 und 20, an die Makarenkostraße 38 sowie 42-46 oder die Lomonossowallee 20. Unterm Strich, rechnet er vor, seien 256 Wohnungen mit einem Bauvolumen von 23 Millionen Euro saniert worden.

Zuständig für Planungsleistungen der WVG

Dabei stand das Kürzel PGS einst für eine ganz andere Herausforderung: Die WVG gründete das Unternehmen 2005, um die Sanierung der denkmalgeschützten Stadthalle voranzubringen – damals noch mit dem Namen „ Projektgesellschaft Stadthalle“. 2007 begannen die ersten Arbeiten, 2009 wurde das Ende der 7,8 Millionen Euro teuren Sanierung gefeiert. Das Firmenkürzel blieb, der Name und die Aufgaben indes wandelten sich. Die Projektgesellschaft Stadt Greifswald sollte fortan die Planungsleistungen für das Mutterunternehmen ausführen, was in Greifswald nicht auf ungeteilte Freude stieß. Man wähnte eine neue Konkurrenz zu bestehenden Architekturbüros.

Auch Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne), 2009 noch ehrenamtlicher Kommunalpolitiker, sah die „eigene Bautruppe der WVG“ mit Skepsis. „Eine Fehleinschätzung“, räumt er heute ein und und fügt hinzu: „Die zehn Jahre haben gezeigt, dass es damals eine gute Entscheidung war.“ Immer wieder beweise die WVG, 100-prozentige Tochter der Hansestadt, dass sie zum Wohle der Stadt agiere und Pionierarbeit leiste. Dafür stehe auch die PGS und mittlerweile ebenso die Sophi, Pflegedienstleister und jüngste Tochter der WVG. Den Unternehmensverbund mit insgesamt rund 200 Mitarbeitern komplettiert die Dienstleistungsgesellschaft Greifswald (DLG), zu deren Aufgaben das Objektmanagement und die Landschaftspflege gehören.

PGS gehört unter anderem die Stadthalle Greifswald

Doch die PGS steht nicht nur für Ingenieurleistungen. Die Gesellschaft ist nach wie vor Eigentümerin der Greifswalder Stadthalle und des Theatercafés. Letzteres hat sie zum 1. Januar 2019 neu an Uta Wellmann, Inhaberin der L’Osteria, für zehn Jahre verpachtet. Pächterin der Stadthalle ist seit 2009 die Theater Vorpommern GmbH. Da der bestehende Vertrag zum Jahresende ausläuft, wurde in den vergangenen Wochen neu verhandelt. „Uns ist es gelungen, erstmals eine kostendeckende Pacht zu vereinbaren“, sagt auf OZ-Nachfrage Klaus-Peter Adomeit, Geschäftsführer vom Unternehmensverbund WVG. Über die Höhe habe man Stillschweigen vereinbart. Verhandlungspartner waren in diesem Fall neben der Theater GmbH und der PGS auch die Hansestadt als Gesellschafter. OB Stefan Fassbinder bezeichnete die Gespräche als konstruktiv. Aus Gründen der Haushaltsklarheit „ist eine kostendeckende Pacht verpflichtend. Alles andere käme einer illegalen Subventionierung gleich“, sagt er. Der neue Vertrag, der fünf Jahre gelten soll, liege bereits vor und müsse nur noch von zwei Mitgesellschaftern des Theaters – Hansestadt Stralsund und Landkreis Vorpommern-Rügen – unterzeichnet werden.

Wie hoch die Defizite in den zehn Jahren waren, die die PGS aufgrund der nicht kostendeckenden Pacht eingefahren hat, bleibt unklar. Nur so viel: „Die PGS hat sie intern ausgeglichen“, sagt Adomeit. Das Unternehmen schloss 2018 mit einem Jahresüberschuss von 300000 Euro ab. Die WVG machte im Jahr zuvor ein sattes Plus von 5,8 Millionen Euro, von dem 4,6 Millionen Euro im Stadtsäckel landeten.

PGS spendet für Wünschewagen Aus Anlass des 10. Firmenjubiläums zeigte sich die Projektgesellschaft Stadt Greifswald mbH (PGS) spendabel: Ein Scheck über 5000 Euro ging an das Projekt „ Wünschewagen“ des ASB-Landesverbandes MV. Wenn das Leben sich dem Ende neigt, treten oftmals unerfüllte Träume in den Vordergrund. Egal, ob eine Reise an einen lebensgeschichtlich bedeutsamen Ort, ein gemeinsamer Familienausflug, der Besuch eines Konzertes oder einer Sportveranstaltung: „Der Wünschewagen begleitet und betreut schwerstkranke Menschen jeden Alters bei der Erfüllung ihres letzten Wunsches“, sagt Bettina Hartwig vom Arbeitersamariterbund. Gemeinsam mit Kollegin Peggy Bendlin nahm sie den großen Scheck entgegen. Das Projekt „ Wünschewagen“ läuft ausschließlich über Spenden, Ehrenamtliche fahren die schwerstkranken Menschen in ihrer Freizeit oder im Urlaub zum Wunschort.

Petra Hase