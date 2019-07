Greifswald

Dietmar Steigel ist sauer. Auf den vier Behindertenparkplätzen an der Wiecker Promenade standen im letzten Monat immer wieder Autos ohne Berechtigung. Auf Hinweise hätten die Fahrer nicht reagiert. Womöglich wegen des Promibonus? Denn an der Promenade wurde eine von der Michael Schmidt Yachtbau in Ladebow gefertigte Luxusyacht aufgeriggt, also zu Ende ausgestattet. Hatten die Mitarbeiter des Hanseyachtsgründers eine Sondergenehmigung zur Nutzung der Behindertenstellplätze? Ein Mitarbeiter der Stadt habe ihm gesagt, dass man in diesem Fall nichts machen könne, erzählt Steigel.

Reguläre Stellplätze für Besucher gibt es am Ryck nicht. Wieck soll weitgehend von parkenden Fahrzeugen freigehalten werden. Die nächste Stellplatzanlage auf der Nordseite des Flusses befindet sich am Rande des Ortsteils Ladebow.

Stadtsprecherin Andrea Reimann verneint entschieden, dass hier jemand bevorzugt wurde. „Es gibt keinen Promibonus“, sagt sie. Eine Sondergenehmigung für das Parken sei nicht beantragt und demzufolge auch nicht erteilt worden.

„Die Firmenmitarbeiter wurden mehrfach darauf hingewiesen, dass das Parken nicht gestattet ist“, sagt Reimann. „Da dem nicht nachgekommen wurde, schritt der von Anwohnern gerufene Kommunale Ordnungsdienst ein.“ Auf Nachfrage bestätigt die Sprecherin, dass auch Knöllchen verteilt wurden.

Sandra Berger von der Michael Schmidt Yachtbau GmbH will den Schwarzen Peter nicht haben. „Wenn, dann stand da allenfalls ein Pkw von uns“, sagt sie. Aber an der Ausstattung der Yacht seien viele Subunternehmer gewesen, auf deren Verhalten man nicht so richtig Einfluss habe. „Die Anwohner können sich bei Problemen direkt an uns wenden“, betont Sandra Berger. Wenn wieder eine Yacht aufgeriggt wird, werde die Firma Einfluss auf die Subunternehmer nehmen, damit nicht wieder auf Behindertenparkplätzen unberechtigt Autos stehen.

Das wird allerdings nicht so bald sein. Die Michael Schmidt GmbH baut aktuell nur wenige exklusive Yachten. Die neue Betriebsstätte in Ladebow wurde im Sommer 2017 eröffnet.

Eckhard Oberdörfer