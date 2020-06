Prominente auf Usedom: „Die Lütte“ auf Insel-Zeitreise

Koserow

Das nennt man exaktes Timing! Just mit dem Restart der Tourismussaison 2020 ist eine Künstlerin für drei Tage nach Usedom gekommen, die in den späten 1950er Jahren hier ihre tollsten Urlaubstage mit den Eltern verbracht hat. Die Rede ist von Sängerin Angelika Mann, die im Kaiserbad Bansin mit dem „Strandhotel Möwe“ genau wie im Bernsteinbad Koserow mit dem „Haus Jarmer“ an der Siemensstraße zusammen mit dem dreiköpfigen Sendeteam sogar ihre damaligen Feriendomizile wiedergefunden hat.

„Das waren bewegende Momente für Angelika, die auch mit der Hilfe Einheimischer wie Martina Jeschek (ehemals Kurdirektorin von Koserow) zustande kamen“, berichtet mit Camilo Rodriugez jener Redakteur, der diesen Film fürs MDR-Fernsehen produziert.

Mit Schwarz-Weiß-Fotos der Kindheit unterwegs

Unterwegs waren die Gäste – zum Journalisten kamen noch Kameramann und Tontechniker hinzu – drei Tage lang an Stränden und auf Promenaden, in Feriensiedlungen und auf den mitunter nur noch schemenhaften Spuren von Kindheitserinnerungen der Sängerin, die im deutschen Osten alle nur als „Die Lütte“ und besonders als Interpretin des „Schampusliedes“ kennen und mögen. Immer bei sich Schwarz-Weiß-Fotos aus ihrer Kindheit, die sie, zumindest in den Sommerferien, meist an der Ostseeküste verlebt und wie sie heute sagt, auch stets genossen hat.

So fanden Rodriguez, Mann & Co. etwa zwei baugleiche Häuser in der damaligen Lieselotte-Herrmann-Straße (heute Siemensstraße), wo denen sie eines mit ihren Eltern bewohnte. Übrigens trafen sie nun hier sogar die Enkelin des Erbauers. Zu den Erinnerungen der Sängerin und Schauspielerin gehört auch ein kleiner Zirkus, der ganz in der Nähe gastierte und besonders die Kinder, einheimische wie solche auf Zeit in der Ferien, begeisterte.

Die Nixe war leider nur aus Sand

Von einer anderen Urlaubsunterkunft, einem Holzblockhäuschen bei Damerow, das seinerzeit einem Professor Mertens gehörte, fanden die Spurensucher hingegen nur mehr Reste von Fundamenten – lang ist’s her! Wiedererkannt hat die heute in Berlin-Rudow wohnhafte Künstlerin hingegen den feinsandigen Strand. Dahin war sie während eines Urlaubes schnurstracks marschiert, als ihre Mutter ihr ganz aufgeregt mitteilte, dass am Strand eine Nixe angelandet sei. Eine Sensation! Oder? Als sich diese Seejungfrau allerdings lediglich als ein Konstrukt aus Sand und Muscheln erwies, war die Enttäuschung groß. Doch wie man sieht, hat die Erinnerung daran Bestand.

Ferienfeeling ohne Smartphone und Laptop

Angelika Mann beim Dreh auf Usedom. Quelle: Koserower Kurverwaltung

„Es waren damals wundervolle Urlaubstage, von denen man heute annimmt, dass immer die Sonne schien“, beschreibt Angelika Mann die schönsten Sommer ihrer Kindheit. Scheinbar kleine, aus heutiger Sicht relativ unbedeutende Erlebnisse genügten, um das Ferienfeeling zu verspüren. Kein Smartphone, kein Laptop, nicht einmal ein Fernsehgerät waren dazu nötig. Eine Katze und ein Pudel waren Freunde für zwei Ferienwochen. Schöne, ferne Zeit! Vielleicht zieht es die kleine Frau mit der großen Stimme „irgendwann ja doch noch ganz an die Küste, ein kleines Häuschen am Meer, das könnte ich mir schon vorstellen“, sagt sie, bevor es für das vierköpfige TV-Team wieder Richtung Süden geht.

Ausstrahlung der Sendung im Juli

Wann dieser Teil der seit fünf Jahren laufenden „Zeitreisen“ im MDR-Vorabendprogramm gesendet wird, steht noch nicht ganz fest, vermutlich im Juli, so Rodriguez. Andere solcher Kindheits-Urlaubsstreifen sind beispielsweise schon erfolgreich gelaufen – mit Manon Straché in Warnemünde, den Leisegang-Brüdern von Keimzeit in Sassnitz und Petra Ziegler auf dem Darß. Die Zuschauer mögen solche Zeitreisen an die Küste, wohl auch, weil die Ostsee für viele von ihnen in Sachsen, Thüringen und Berlin immer ein Sehnsuchtsort war.

Von Steffen Adler