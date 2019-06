Greifswald

Begleitet von Protesten für einen engagierteren Klimaschutz und für eine ökologische Landwirtschaft ist die Bürgerschaft am Dienstag in Greifswald in ihre erste Sitzung gestartet. Die Initiative „Unser Land schafft Wandel“ überreichte den neu gewählten Abgeordneten vor Sitzungsbeginn ein Glas Honig. Damit soll der Gedanke einer ökologischen Landwirtschaft in die Bürgerschaft getragen werden, sagte Björn Pasemann. Zudem forderten Wissenschaftler des Bündnisses „Scientists for future“, dass die Bürgerschaft den Klimanotstand für Greifswald ausruft. „ Deutschland hat das Klimaabkommen von Paris unterzeichnet. Um die Verpflichtung zu erfüllen, müssen jetzt endlich sichtbare Konsequenzen folgen“, sagte der Biologe John Couwenberg. Die Abgeordneten von Linke/Tierschutz, Grünen und SPD wollen einen gemeinsamen Antrag einbringen, mit dem die Bürgerschaft den Klimanotstand ausruft und damit dem Beispiel anderer deutscher Städte folgt.

MR